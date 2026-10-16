PM Kisan Yojana 24th Installment: दशहरे के बचे 3 दिन, चौथे दिन आ सकता है 24वीं किस्त का अपडेट? देखें ताजा स्टेटस

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली।PM Kisan Yojana 24th Installment Date: आज शुक्रवार का दिन और तारीख 16 अक्टूबर है। आज से तीन बाद यानी चौथे दिन दशहरे का त्योहार है। दशहरे के दिन पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त आए 4 महीने पूरे हो जाएंगे। 23वीं किस्त का पैसा 20 जून को आया था। उसके बाद से ही देश के किसानों को चौथी किस्त का इंतजार है।

इंतजार की ये घड़ी अब दशहरे तक आ चुकी है। किसानों को 24वीं किस्त का तोहफा कब मिलेगा? यही सवाल इस समय किसान योजना के लाभार्थियों के मन में हैं। आइए जानते हैं कि क्या दशहरे के बाद किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये आएंगे।

PM Kisan Yojana की 24वीं किस्त कब आएगी? पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त को लेकर अभी सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक सूचना नहीं जारी की गई है। पिछले साल यह किस्त 19 नवंबर को आई थी। लेकिन उससे पहले वाली किस्त 2 अगस्त को आई थी। वहीं, इस साल 23वीं किस्त 19 जून को जारी हुई थी। इस हिसाब से 24वीं किस्त दीपावली के बाद आने की संभावना है।