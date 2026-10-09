PM Kisan Yojana की 24वीं किस्त से पहले खुशखबरी! किन किसानों को मिलेंगे 4-4 हजार, ऐसे चेक करें ताजा स्टेटस

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। PM Kisan Yojana: अब तक पीएम किसान योजना की 23 किस्तें जारी हो चुकी है। किसानों को 24वीं किस्त का इंतजार है। यह इंतजार कब खत्म होगा, इस संबंध में अभी तक कृषि मंत्रालय की ओर से किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी महीने 24वीं किस्त का इंतजार खत्म हो सकता है।

इंतजार खत्म होने के साथ कुछ किसानों के खाते में 4-4 हजार रुपये भी आ सकते हैं। लेकिन किन किसानों के खाते में चार हजार रुपये आएंगे? आइए जानते हैं। किन किसानों के खाते में आएंगे 4-4 हजार रुपये अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसान हैं और किसी तकनीकी समस्या के चलते आपकी 23वीं किस्त नहीं आई थी तो उस किस्त का पैसा 24वीं किस्त में आ सकता है। यानी ऐसे किसानों के खाते में 4-4 हजार रुपये आ सकते हैं।