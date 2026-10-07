नहीं होगा भारत-अमेरिका FTA? मुफ्त व्यापार समझौते पर अमेरिका का नया रुख!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि आने वाले समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) का दौर खत्म हो सकता है। इससे संकेत मिलता है कि वाशिंगटन आर्थिक संबंध बढ़ाने के लिए दो-तरफा और आपसी व्यापार समझौतों को ज्यादा बेहतर रास्ता मानता है। उनका बयान तब आया, जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका आइसलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने पर विचार करने को तैयार है।

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का दौर खत्म? अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि आने वाले समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का दौर खत्म हो सकता है। इससे संकेत मिलता है कि वाशिंगटन आर्थिक संबंध बढ़ाने के लिए दो-तरफा और आपसी व्यापार समझौतों को ज्यादा बेहतर रास्ता मानता है। उनका बयान तब आया, जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका आइसलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने पर विचार करने को तैयार है।