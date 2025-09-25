Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रंप टैरिफ के बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उछाल, दूसरी तिमाही की GDP ग्रोथ में सुधार

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 06:51 PM (IST)

    US second-quarter GDP growth अमेरिकी सरकार ने अपनी दूसरी तिमाही की आर्थिक वृद्धि दर को संशोधित कर दिया है जो अर्थशास्त्रियों की उम्मीदों से अधिक है। वाणिज्य विभाग के अनुसार अप्रैल से जून की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो पहले अनुमानित 3.3 प्रतिशत से अधिक है।

    prefferd source google
    Hero Image
    ट्रंप टैरिफ के बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उछाल, दूसरी तिमाही की GDP ग्रोथ में सुधार

    नई दिल्ली। US second-quarter GDP growth: अमेरिकी सरकार ने गुरुवार को अपनी दूसरी तिमाही की आर्थिक वृद्धि दर को संशोधित कर ऊपर की ओर कर दिया, जो विश्लेषकों की उम्मीदों से अधिक है और पहले के अनुमान से अधिक मजबूत उपभोक्ता खर्च को दर्शाता है। ट्रंप टैरिफ के बीच दूसरी तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाणिज्य विभाग के अनुसार, अप्रैल से जून की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में 3.8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई, जो पहले अनुमानित 3.3 प्रतिशत से अधिक है।

    वाणिज्य विभाग ने जारी किए आंकड़े

    वाणिज्य विभाग के आर्थिक विश्लेषण ब्यूरो ने एक रिपोर्ट में कहा, "वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को दूसरे अनुमान से 0.5 प्रतिशत अंक ऊपर संशोधित किया गया है, जो मुख्य रूप से उपभोक्ता खर्च में वृद्धि को दर्शाता है।"

    यह तिमाही आँकड़ों में दूसरा ऐसा संशोधन था। उपभोग में वृद्धि के अलावा, इस वर्ष दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि मुख्य रूप से आयात में गिरावट को भी दर्शाती है।

    उपकरणों में व्यावसायिक निवेश भी उम्मीद से अधिक रहा, जो पिछली तिमाही की तुलना में 7.4% की दर से बढ़ा।

    इस प्रमुख उपाय को संशोधित कर 1.9% की वृद्धि दर कर दिया गया। हालाँकि, आयात पर शुल्कों के प्रभाव को लेकर चिंताएँ आर्थिक परिदृश्य पर छाई हुई हैं, कुछ विश्लेषकों ने वर्ष की दूसरी छमाही में मंदी की भविष्यवाणी की है।

    बेरोजगारी दर में आई गिरावट

    श्रम बाजार में, श्रम विभाग के नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि 23 अगस्त को समाप्त सप्ताह में शुरुआती बेरोजगारी दावों में 5,000 की गिरावट आई है, जो 2,29,000 पर पहुँच गई है।

    हालांकि इससे पता चलता है कि छंटनी में तेजी नहीं आ रही है, लेकिन समग्र रोजगार बाजार अभी भी सतर्क "न नौकरी दो, न नौकरी से निकालो" की स्थिति में है, जिसका एक कारण टैरिफ संबंधी अनिश्चितता भी है। बेरोजगारी लाभ प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या भी थोड़ी कम होकर 16 अगस्त को समाप्त सप्ताह में 19.54 लाख रह गई।

    GDP में सकारात्मक संशोधन के बावजूद, अर्थशास्त्री वर्ष की दूसरी छमाही को लेकर सतर्क बने हुए हैं। 2025 में वृद्धि दर धीमी होकर लगभग 1.5% रहने की उम्मीद है, जो पहले के अनुमानित 2.8% से कम है, जिसका मुख्य कारण टैरिफ का प्रभाव बना रहेगा।

    पहली तिमाही में आई थी गिरावट

    राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प के व्यापक टैरिफ की आशंका में, इस साल की शुरुआत में कंपनियों ने स्टॉक जमा कर लिया था, लेकिन दूसरी तिमाही में ऐसा करने की यह हड़बड़ी कुछ कम हुई। वाणिज्य विभाग की नवीनतम रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 0.6 प्रतिशत की गिरावट आई है। निवेश, सरकारी खर्च और निर्यात अनुमान से कम रहने के कारण इस आंकड़े में 0.1 प्रतिशत की कमी की गई।

    यह भी पढ़ें- ट्रंप टैरिफ और H-1B वीजा की दिखाते रहे धौंस, भारत ने चुपके से इस मुस्लिम देश से कर डाली बड़ी डील!