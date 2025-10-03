TCS, कॉग्निजेंट सहित 7 कंपनियों से छंटनी पर अमेरिका में हुए तीखे सवाल, आखिर क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली। अमेरिकी सांसदों ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), कॉग्निजेंट और आठ अन्य प्रमुख कंपनियों से अमेरिकी कर्मचारियों की 'बड़े पैमाने पर छंटनी' करने के बाद हजारों एच-1बी वीजा आवेदन दायर करने के लिए पूछताछ की है।

अमेरिकी संसद की सीनेट न्यायपालिका समिति के चेयरमैन चार्ल्स ग्रासली और रैंकिंग सदस्य रिचर्ड डर्बिन ने अमेजन, एप्पल, डेलॉयट, गूगल, जेपी मॉर्गन चेज, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट से भी पूछताछ की है।

इन कंपनियों से उनकी नियुक्ति प्रक्रियाओं के साथ-साथ एच-1बी वीजाधारकों और अमेरिकी कर्मचारियों के बीच वेतन और लाभों में किसी भी तरह के अंतर के बारे में जानकारी मांगी है।

सांसदों ने कहा कि उनकी पूछताछ ऐसे समय में हुई है, जब अमेरिका के तकनीकी क्षेत्र में बेरोजगारी दर समग्र बेरोजगारी दर से काफी ऊपर है। उन्होंने कहा कि फेडरल रिजर्व के अनुसार, एसटीईएम डिग्री वाले हाल के अमेरिकी स्नातकों को अब आम जनता की तुलना में अधिक बेरोजगारी दर का सामना करना पड़ रहा है।