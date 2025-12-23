तीसरी तिमाही में किस रफ्तार से भागी अमेरिकी अर्थव्यस्था, GDP ग्रोथ का डेटा आया; शेयर बाजार पर दिखेगा असर?

नई दिल्ली। अमेरिकी की अर्थव्यवस्था जुलाई से सितंबर के बीच किस रफ्तार से भागी, इसके डेटा का सभी को इंतजार था। आज अमेरिकी सरकार की ओर से जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी कर दिए गए है। जुलाई-सितंबर तिमाही में मजबूत कंज्यूमर खर्च की वजह से अमेरिकी इकॉनमी उम्मीद से ज्यादा तेजी से बढ़ी, लेकिन बढ़ती महंगाई और हालिया सरकारी शटडाउन के कारण यह तेजी अब धीमी पड़ती दिख रही है। इस डेटा का असर कल यानी बुधवार को भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखेगा।



वाणिज्य विभाग के ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ने मंगलवार को तीसरी तिमाही के GDP के अपने शुरुआती अनुमान में कहा कि पिछली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद 4.3% की सालाना दर से बढ़ा। दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था 3.8% की दर से बढ़ी थी। रॉयटर्स द्वारा पोल किए गए अर्थशास्त्रियों ने GDP में 3.3% की दर से बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शटडाउन की वजह से लेट में आया डेटा 43 दिन के सरकारी शटडाउन की वजह से डेटा में देरी हुई और अब यह पुराना हो गया है। दूसरी तिमाही में 2.5 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ने के बाद पिछली तिमाही में कंज्यूमर खर्च 3.5 प्रतिशत की दर से बढ़ा। टैक्स क्रेडिट की 30 सितंबर को खत्म होने की तारीख से पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने की होड़ के कारण कंज्यूमर खर्च में काफी तेजी आई। अक्टूबर और नवंबर में मोटर गाड़ियों की बिक्री में गिरावट आई, जबकि दूसरी जगहों पर खर्च मिला-जुला रहा।



शटडाउन की वजह से चौथी तिमाही में GDP में 1.0 प्रतिशत पॉइंट से 2.0 प्रतिशत पॉइंट तक की कमी आ सकती है। उसने अनुमान लगाया कि GDP में हुई ज़्यादातर गिरावट की भरपाई हो जाएगी, लेकिन $7 बिलियन से $14 बिलियन के बीच का नुकसान नहीं होगा।

ये लोग कर रहे हैं ज्यादा खर्चा कांग्रेस बजट ऑफिस के सर्वे से पता चलता है कि कंज्यूमर खर्च ज्यादा इनकम वाले परिवारों द्वारा किया जा रहा है, जिसका कारण स्टॉक मार्केट में तेज़ी है जिससे परिवारों की संपत्ति बढ़ी है। इसके उलट, अर्थशास्त्रियों ने कहा कि मध्यम और कम इनकम वाले कंज्यूमर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े टैरिफ के कारण बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं, जिससे वे इसे K-शेप वाली अर्थव्यवस्था कह रहे हैं।



यह चीज बिजनेस में भी देखने को मिल रही है। इकोनॉमिस्ट्स ने कहा कि बड़ी कंपनियां ज्यादातर इंपोर्ट ड्यूटी की मार झेलने में कामयाब रही हैं, जिससे लागत बढ़ी है, और वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट कर रही हैं। लेकिन छोटे बिज़नेस टैरिफ से जूझ रहे हैं।