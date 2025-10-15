दिवाली से पहले इस राज्य की महिलाओं की होगी बल्ले-बल्ले, मिलेगा फ्री सिलेंडर; क्या आपको भी मिलेगा लाभ?
दिवाली आने में बस कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। ऐसे में एक राज्य की महिलाओं को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिल सकता है। महिलाओं को राज्य सरकार की ओर से फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि क्या आप भी इन महिलाओं में शामिल है?
नई दिल्ली। दिवाली आने में बस कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। ऐसे में एक राज्य की महिलाओं को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को बड़ा तोहफा देने का एलान किया है।
महिलाओं को फ्री सिलेंडर का ये तोहफा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिया जाएगा। इससे लगभग राज्य की 1.86 करोड़ महिलाओं को फायदा पहुँचने वाला है।
कब-कब मिलेगा फ्री सिलेंडर?
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं को साल में दो बार फ्री सिलेंडर देगी। ये फ्री सिलेंडर उन महिलाओं को मिलेगा, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पहले से ही लाभार्थी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर दो चरणों में दिया जाएगा।
पहला चरण अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक का होगा। इसके साथ ही दूसरा चरण जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक होगा। इन दोनों ही चरणों में महिलाओं को फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। इसके तहत लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के लिए खाते में पैसे या सब्सिडी दी जाएगी।
किन्हें नहीं मिलेगा फायदा?
- जो महिलाएं प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत लाभार्थी होंगी, वहीं इस लाभ के पात्र होंगे।
- अगर किसी लाभार्थी ने आधार कार्ड का वेरिफिकेशन नहीं किया होगा, तो उसे भी फ्री सिलेंडर का लाभ नहीं मिलेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।