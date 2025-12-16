7 महीने के निचले स्तर पर बेरोजगारी दर, नवंबर में 4.7% पर पहुंची; ग्रामीण रोजगार में बढ़ोतरी

पीटीआई, नई दिल्ली। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अनुसार, 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बेरोजगारी दर (UR) नवंबर 2025 में घटकर रिकॉर्ड निचले स्तर 4.7 प्रतिशत पर आ गई, जबकि पिछले महीने अक्टूबर 2025 में यह 5.2 प्रतिशत थी।



15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों में बेरोजगारी दर नवंबर 2025 में घटकर 4.7 प्रतिशत हो गई, जो अप्रैल 2025 के बाद से सबसे निचला स्तर है।

मंत्रालय ने आगे बताया कि नवंबर 2025 में, ग्रामीण UR घटकर 3.9 प्रतिशत के नए निचले स्तर पर आ गई, जबकि शहरी UR घटकर 6.5 प्रतिशत हो गई, जो अप्रैल 2025 में दर्ज किए गए अपने पिछले सबसे निचले स्तर के बराबर है। अप्रैल 2025 में बेरोजगारी दर 5.1 प्रतिशत थी।

ग्रामीण रोजगार में बढ़ोतरी बयान के अनुसार, कुल मिलाकर, ट्रेंड्स मजबूत लेबर मार्केट की स्थितियों का संकेत देते हैं, जिसे ग्रामीण रोजगार में बढ़ोतरी, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और शहरी लेबर डिमांड में धीरे-धीरे सुधार से सपोर्ट मिला है। इसमें कहा गया है कि 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए UR में नवंबर 2025 में काफी गिरावट देखी गई।



महिलाओं में, UR नवंबर 2025 में गिरकर 4.8 प्रतिशत हो गया, जो अक्टूबर 2025 में 5.4 प्रतिशत था। यह गिरावट ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के UR में कमी के कारण हुई, जो क्रमशः 4.0 प्रतिशत से घटकर 3.4 प्रतिशत और 9.7 प्रतिशत से घटकर 9.3 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, कुल पुरुषों का UR नवंबर 2025 में घटकर 4.6 प्रतिशत हो गया, जबकि अक्टूबर 2025 में यह 5.1 प्रतिशत था।