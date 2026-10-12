INDIA-UK के बीच ₹126600000000 की डील! ट्रंप की लेटलतीफी के बीच भारत आई ब्रिटिश डेलिगेशन की 'जंबो फौज'; कौन-कौन शामिल?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| अमेरिका के साथ चल रही व्यापारिक लेटलतीफी के बीच ब्रिटेन से भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। यूके का एक जंबो डेलिगेशन भारत पहुंचा है, जो अपने साथ 1 अरब पाउंड यानी करीब 12,668 करोड़ रुपए की शानदार डील्स लेकर आया है।

मंत्रियों के साथ 100+ कंपनियों के प्रतिनिधि यह यूके का अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक दल है। इसमें व्यापार, पर्यावरण और स्कॉटलैंड के मंत्रियों के साथ-साथ उत्तरी इंग्लैंड के 7 मेयर और 100 से ज्यादा कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इनका मुख्य एजेंडा जुलाई 2025 में हुए ऐतिहासिक यूके-भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) की कामयाबी को भुनाना और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ नई साझेदारियां बनाना है।

₹1.51 लाख करोड़ के समझौते हो चुके इस FTA के बाद से अब तक करीब 12 अरब पाउंड (1.51 लाख करोड़ रुपए) के समझौते हो चुके हैं। अनुमान है कि इस एग्रीमेंट से आने वाले समय में दोनों देशों के बीच सालाना द्विपक्षीय व्यापार में 25.5 अरब पाउंड (3.22 लाख करोड़ रुपए) का भारी उछाल आएगा।