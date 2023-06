Aadhaar से जुड़ी हर जानकारी पाना हो जाएगा आसान, UIDAI का ये टोल फ्री नंबर आपके आएगा काम

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आधार कार्ड की संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने लोगों को सहूलियत देने के लिए एक नई सर्विस शुरू की है। इस सर्विस में अब आप 24 घंटों में कभी भी अपने आधार की कोई भी परेशानी का हल आसानी से पा सकते हैं। इसके लिए इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) तकनीक का इस्तेमाल करके नया टोल फ्री नंबर जारी किया जा रहा है। ये 24 घंटे को लोगों के लिए उपलब्ध होगी। इसकी जानकारी यूआईडीएआई ने ट्वीट करके दिया है।

उन्होंने बताया कि अब निवासी आधार से जुड़ी कोई भी समस्या का समाधान आसानी से पा सकते हैं। अपने आधार अपडेट या फिर कोई भी जानकारी के लिए किसी भी समय यूआईडीएआई के टोल-फ्री नंबर 1947 पर कॉल कर सकते हैं। यह सुविधा 24×7 उपलब्ध होगी।

#ResidentFirst

Experience new services built on #IVRS by UIDAI.

Residents can call the UIDAI toll-free number 1947, 24x7 to find out their Aadhaar enrollment or update status, PVC card status or to receive information via SMS. pic.twitter.com/C5wNDFAgkH— Aadhaar (@UIDAI) June 15, 2023