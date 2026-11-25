बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत के दिग्गज उद्योग घरानों में शामिल TVS ग्रुप इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण है कि ग्रुप के बंटवारा। अब इसी मामले में TVS होल्डिंग्स के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन की बेटी लक्ष्मी वेणु ने 25 नवंबर को मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया।

उन्होंने TVS परिवार की वेणु श्रीनिवासन शाखा की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे और उसमें अपना हिस्सा दिए जाने की मांग की है। सूचीबद्ध TVS ग्रुप शेयरों का कुल मार्केट कैप लगभग ₹2.80 लाख करोड़ (₹280,371 करोड़) है। यह मुकदमा 16 नवंबर को लक्ष्मी द्वारा भेजे गए बंटवारे के नोटिस के बाद आया है। इस नोटिस में उन्होंने परिवार के मुखिया के तौर पर अपने पिता से कहा है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और संपत्ति का उचित और कानूनी बंटवारा करें। वेणु श्रीनिवासन शाखा की संपत्ति में टीवीएस मोटर कंपनी, सुंदरम क्लेटन, टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज और टीवीएस होल्डिंग्स की हिस्सेदारी शामिल होगी।

किस बात को लेकर TVS ग्रुप में है विवाद विवाद इस बात पर है कि क्या 2020 में हुए व्यापक TVS परिवार पुनर्गठन और उसके बाद 2024 में वेणु श्रीनिवासन के करीबी परिवार के सदस्यों के बीच हुए समझौते (MoU) से, उनके परिवार की शाखा के भीतर आर्थिक हितों का भी निपटारा हो गया था या नहीं।