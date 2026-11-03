1 जनवरी से कॉलिंग और इंटरनेट की क्वालिटी होगी सुपरफास्ट! TRAI ने बदले दूरसंचार इंटरकनेक्शन नियम; क्या-क्या बदलेगा?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| कॉलिंग और इंटरनेट यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने देश की टेलीकॉम व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, पारदर्शी और तेज बनाने के लिए 'दूरसंचार इंटरकनेक्शन (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026' आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं। ट्राई के ये नए और संशोधित नियम आने वाली 1 जनवरी 2027 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे।

क्या होता है इंटरकनेक्शन और क्यों पड़े बदलाव की जरूरत? टेलीकॉम की भाषा में इंटरकनेक्शन का मतलब उन तकनीकी और कमर्शियल व्यवस्थाओं से होता है, जिनकी मदद से दो या दो से अधिक अलग-अलग दूरसंचार नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं। इसी व्यवस्था के कारण अलग-अलग कंपनियों या सेवा प्रदाताओं (जैसे जियो, एयरटेल, Vi आदि) के ग्राहक आपस में बिना किसी रुकावट के बातचीत और डेटा का आदान-प्रदान कर पाते हैं।

ट्राई के इस नए संशोधन का मुख्य उद्देश्य देश के मौजूदा इंटरकनेक्शन ढांचे को आधुनिक नेटवर्क तकनीकों के अनुकूल बनाना है। नए नियमों की 5 मुख्य बातें और बड़े बदलाव 1. एलएसए स्तर पर शिफ्ट होगा ट्रैफिक: अभी तक कॉलिंग और डेटा का ट्रैफिक लॉन्ग डिस्टेंस चार्जिंग एरिया (LDCA) और शॉर्ट डिस्टेंस चार्जिंग एरिया (SDCA) स्तर के पॉइंट्स ऑफ इंटरकनेक्शन (POI) पर होता था। अब इसे बदलकर लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (LSA) स्तर के पीओआई पर स्थानांतरित किया जाएगा।

इस बदलाव से रूटिंग प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी, नेटवर्क पर लोड घटेगा, कॉल लेटेंसी (देरी) कम होगी और उपभोक्ताओं को बेहतर व विश्वसनीय सेवा मिलेगी। मौजूदा एलडीसीए/एसडीसीए ट्रैफिक को अगले तीन वर्षों के भीतर चरणबद्ध तरीके से एलएसए स्तर पर पूरी तरह शिफ्ट कर दिया जाएगा।

2. पारंपरिक तकनीक से आईपी (IP) आधारित नेटवर्क की ओर कदम: ट्राई के इन नए नियमों के तहत भविष्य में स्थापित होने वाले सभी नए इंटरकनेक्शन पूरी तरह से इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) आधारित होंगे। जो पुराने पीओआई ई1/टीडीएम (E1/TDM) तकनीक पर काम कर रहे हैं, उन्हें भी अगले तीन साल के भीतर चरणबद्ध तरीके से आईपी आधारित तकनीक में बदल दिया जाएगा।