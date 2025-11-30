ये राज्य खिलाता है भारतीयों को सबसे ज्यादा अंडे, भर-भर के करता है सप्लाई

नई दिल्ली। ठंड के मौसम में अंडों की कीमतें अक्सर बढ़ जाती हैं। इसके पीछे की वजह मांग में भारी इजाफा होना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश की कुल अंडा जरूरत का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ एक राज्य से पूरा होता है? जी हां, बात हो रही है आंध्र प्रदेश की।

ताजा आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024-25 में भारत में कुल अंडा उत्पादन 149.11 अरब अंडों का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में 4.44% अधिक है। पिछले दशक में अंडा उत्पादन में सालाना औसतन 3.18% की वृद्धि दर्ज की गई है।

देश में प्रति व्यक्ति अंडों की उपलब्धता भी 2014-15 के 62 अंडे प्रति वर्ष से बढ़कर 2024-25 में 106 अंडे प्रति वर्ष हो गई है। इससे भारत वैश्विक स्तर पर अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पर बना हुआ है।

टॉप-5 राज्य जो देश को अंडे खिलाते हैं

देश के कुल अंडा उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान आंध्र प्रदेश का है। यहां से पूरे देश के अंडों का करीब 18.37% हिस्सा आता है। इसके बाद क्रम इस प्रकार है।

आंध्र प्रदेश 18.37% तमिलनाडु 15.63% तेलंगाना 12.98% पश्चिम बंगाल 10.72% कर्नाटक 6.67%

ये पांच राज्य मिलकर देश के कुल अंडा उत्पादन का 64.37% हिस्सा देते हैं। यानी भारत में जहां कहीं भी अंडे खाए जा रहे हैं, उनमें से दो-तिहाई से ज्यादा इन्हीं राज्यों से आ रहे हैं।

कॉमर्शियल फार्म का दबदबा

देश में कुल उत्पादित अंडों में से 84.49% (125.98 अरब अंडे) कमर्शियल पोल्ट्री फार्म से आते हैं, जबकि सिर्फ 15.51% (23.13 अरब अंडे) देसी/बैकयार्ड मुर्गियों से प्राप्त होते हैं। इससे साफ है कि बड़े पैमाने पर आधुनिक पोल्ट्री फार्मिंग ने ही भारत को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है।