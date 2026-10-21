दुनिया के 10 सबसे बड़े सीमेंट उत्पादक देश, लिस्ट में ईरान-वियतनाम और सऊदी अरब; छोटे से देश से पिछड़ा अमेरिका

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, एनर्जी प्रोजेक्ट्स और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीमेंट एक बहुत अहम मैटेरियल है। सीमेंट भारी होता है और इसे लंबी दूरी तक ले जाना महंगा पड़ता है, इसलिए नेशनल लेवल पर इसका उत्पादन लोकल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और क्षेत्रीय व्यापार की स्थितियों से जुड़ा होता है।

मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में किन देशों में सबसे अधिक सीमेंट का उत्पादन होता है? आइए आपको बताते हैं।

नंबर 1 पर कौन? वैश्विक सीमेंट उत्पादन में एशिया का दबदबा बना हुआ है। चीन अब भी सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि भारत सबसे महत्वपूर्ण ग्रोथ मार्केट्स में से एक है। वियतनाम और तुर्किये की सीमेंट निर्यात में मजबूत स्थिति है। वहीं अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, ईरान, रूस और सऊदी अरब भी अपने-अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सीमेंट उत्पादक हैं।



टॉप 10 सीमेंट उत्पादक देश रैंक देश अनुमानित वार्षिक सीमेंट उत्पादन मार्केट की खासियत 1 चीन 1.9 बिलियन टन दुनिया का सबसे बड़ा सीमेंट बाजार, जो मॉडर्नाइजेशन और एफिशिएंसी पर ज्यादा फोकस कर रहा है 2 भारत 450 मिलियन टन मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग की मांग, एक्टिव कैपेसिटी एक्सपेंशन के साथ 3 वियतनाम 120 मिलियन टन क्लिंकर और सीमेंट एक्सपोर्ट में मजबूत स्थिति वाला बड़ा प्रोड्यूसर 4 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 90 मिलियन टन स्थिर घरेलू मांग और विश्वसनीयता और अनुपालन के लिए उच्च उम्मीदें 5 तुर्किये 85 मिलियन टन मजबूत रीजनल सप्लाई बेस और कई मार्केट तक एक्सपोर्ट एक्सेस 6 इंडोनेशिया 65 मिलियन टन आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर से लंबे समय तक बड़ी मांग की संभावना 7 ब्राजील 63 मिलियन टन लैटिन अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सीमेंट बाजारों में से एक 8 ईरान लगभग 60 मिलियन टन महत्वपूर्ण क्लिंकर उत्पादन क्षमता और क्षेत्रीय आपूर्ति क्षमता 9 रूस लगभग 57 मिलियन टन मुख्य रूप से घरेलू कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग से प्रेरित 10 सऊदी अरब 50–60 मिलियन टन बड़े प्रोजेक्ट और शहरी विकास सीमेंट की मांग को सपोर्ट करते हैं भारत क्यों है खास? भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। साथ ही हमारा देश भविष्य के डेवलपमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, हाईवे, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह और औद्योगिक निवेश, सीमेंट की लॉन्ग टर्म मांग को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं।