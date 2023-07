Tomato Price Rise: टमाटर की कीमत आसमान पर पहुंची, हरी मिर्च खाना भी हुआ महंगा

Tomato Price Rise टमाटर की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। दिल्ली-एनसीआर की मंडियों की टमाटर का भाव 140 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। दिल्ली में टमाटर की कीमतों की बढ़ोतरी की वजह बारिश के कारण आपूर्ति प्रभावित होना है। दक्षिण के राज्यों में हरी मिर्च की कीमत में इजाफा हुआ है। (फोटो - जागरण फाइल)

दिल्ली एनसीआर में टमाटर 140 रुपये प्रति किलो मिल रहा है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। दिल्ली- एनसीआर में हो रही बारिश ने सब्जियों में उपयोग होने वाले टमाटर की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। खुदरा बाजार में टमाटर की कीमतें 140 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। साथ ही मिर्च की कीमतें भी 100 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। वहीं, सोसाइटी और रिहायशी इलाकों में कई जगह दाम इससे भी अधिक हो गए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आजादपुर थोक मंडी में टमाटर की कीमत 60 रुपये से लेकर 120 रुपये किलो (क्वालिटी के हिसाब से) तक चल रही है। मदर डेयरी की सफल में टमाटर 99 रुपये प्रति किलो, ऑनलाइन रिटेलर Otipy पर टमाटर 140 रुपये प्रति किलो और बिगबास्केट पर टमाटर 105-110 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। क्यों बढ़ी टमाटर की कीमतें? बारिश के कारण हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से दिल्ली आने वाली आपूर्ति खत्म हो चुकी है। इस वजह से हिमाचल प्रदेश दिल्ली-एनसीआर का मुख्य आपूर्तिकर्ता राज्य बना हुआ है। पहाड़ी राज्य होने के कारण बारिश की वजह से यहां से होने वाली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। ट्रेडर्स का कहना है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक से दिल्ली आने वाली आपूर्ति भी अधिक बारिश के कारण नहीं आ पा रही है। जैसी ही बारिश की स्थिति दक्षिण के राज्य में सुधरेगी। दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में भी टमाटर आपूर्ति में इजाफा होगा और कीमतें कम होगी। दिल्ली में 25 किलो की टमाटर का क्रेट 2400 से लेकर 3000 रुपये में मिल रहा है। इस कारण आम लोगों के लिए टमाटर खरीदना लगातार महंगा होता जा रहा है। हरी मिर्च की कीमत भी 100 रुपये प्रति किलो हुई दक्षिण के राज्यों में हरी मिर्च की कीमत में इजाफा देखने को मिला है। चेन्नई में मिर्च 100 रुपये प्रति किलो के आसपास चल रही है। वहीं, उत्तर में भी मिर्च की कीमत में इजाफा देखने को मिल रहा है।

