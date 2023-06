Advance Tax की पहली किस्त जमा करने की आज है आखिरी तारीख, चूक गए तो लगेगी मोटी चपत

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: इन दिनों टैक्सपेयर के लिए एक के बाद एक बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल, जून और जुलाई में टैक्सपेयर को टैक्स से जुड़े हर खबरों के बारे में पता होना जरूरी है, नहीं तो काम बिगड़ सकता है। करदाताओं को आयकर विभाग ने याद दिलाया है कि एडवांस टैक्स की पहली किस्त का भुगतान समय रहते कर दें।

दरअसल, करदाता आज 15 जून 2023 से पहले अनुमानित टैक्स देनदारी के 15 फीसदी का भुगतान कर सकते हैं। करदाताओं को आयकर विभाग ने बकायदा ट्वीट करते हुए याद दिलाया कि 15 जून, 2023 तक एडवांस टैक्स की अपनी पहली किस्त का भुगतान करना न भूलें।

करदाता कृपया ध्यान दें!

15 जून, 2023 तक अपनी अग्रिम कर की पहली किस्त का भुगतान करना न भूलें।

Kind Attention Taxpayers!

Do remember to pay your first instalment of Advance Tax by 15th of June, 2023.#AdvanceTax pic.twitter.com/uKvJuApaJZ— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) June 13, 2023