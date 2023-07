Highest FD Rates: एफडी पर ये बैंक दे रहे हैं 9 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज, ऐसे उठाएं फायदा

Band FDs With Highest Interest Rates Unity Small Finance Bank और Suryoday Small Finance Bank अपने ग्राहकों को FD पर अच्छा ब्याज दे रही हैं। अपने नियमित उपभोक्ताओं के लिए USF बैंक Fixed Deposit पर 4.5% से 9% के बीच ब्याज दरें प्रदान करता है। ये वर्तमान में वरिष्ठ नागरिकों को 9.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर प्रदान करता है।

These Banks Are Paying More than 9 percent Interest Rates on Fixed Deposits

