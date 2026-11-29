बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। प्लास्टिक प्रदूषण एक बहुत बड़ा वैश्विक संकट है, जो इकोसिस्टम्स, वन्यजीवों, जलवायु और इंसानों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है। 1950 के बाद से 9 अरब टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन हुआ है, जिसमें से अधिकतर कचरा बन गया है और 10% से भी कम को रीसाइकल किया गया है।

इसी समस्या को देखते हुए 1998 में मुंबई में जन्मे आशय भावे को एक आइडिया सूझा और उन्होंने उसी से एक बिजनेस वेंचर खड़ा कर दिया। उनकी एक कंपनी है थैली (Thaely Business Idea), जो कि वीगन और रीसाइकल किए गए फुटवियर बनाती है।

कैसे मिला आइडिया? थैली का मकसद प्लास्टिक कचरे की समस्या को हल करना है। थैली के लिए अक्षय को प्रेरणा तब मिली, जब उन्होंने अपनी माँ के जरिए (जो एक स्थानीय कचरा प्रबंधन केंद्र से जुड़ी थीं) प्लास्टिक कचरे की समस्या को खुद अपनी आँखों से देखा।

उन्होंने गौर किया कि प्लास्टिक बैग को ठीक से रीसाइकल नहीं किया जा रहा, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँच रहा है। इसमें बदलाव लाने के इरादे के साथ, अक्षय ने 'थैलीटेक्स' (ThaelyTex) बनाया, जो चमड़े का एक बेहतरीन विकल्प है और इसे पूरी तरह से फेंके गए प्लास्टिक बैग से तैयार किया गया है।

कर्मचारियों के लिए खास कदम पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के साथ-साथ, थैली ने एक और काम किया। भारत में कचरा बीनने वालों को अनुचित तरीके से कचरा खरीदने वालों के शोषण का सामना करना पड़ता है। ये खरीदार उनसे लंबे समय तक काम करवाते हैं और बदले में बहुत कम मजदूरी देते हैं।

थैली अपने कचरा प्रबंधन कर्मचारियों को उचित मजदूरी देना शुरू किया। कंपनी ने कर्मचारियों को वित्तीय और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा भी देना शुरू किया। साथ ही, कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों को पौष्टिक भोजन मिले और उन्हें पर्याप्त ब्रेक मिलें, खासकर खराब मौसम के दौरान।

कचरा प्रबंधन से जुड़ी कई अन्य जगहों पर जहाँ अक्सर सप्ताह के सातों दिन काम लिया जाता है, वहीं 'थैली' ने कॉर्पोरेट माहौल की तरह सप्ताह में पाँच दिन काम करने की व्यवस्था लागू की है। कैसे तैयार किया पहला प्रोटोटाइप? लगभग 2017 में, एमिटी यूनिवर्सिटी दुबई में पढ़ाई के दौरान, भावे ने 'थेलीटेक्स' को डेवलप करने में करीब दो साल लगाए। यह फेंके गए प्लास्टिक बैग से बना एक ऐसा फैब्रिक होता है जो बिल्कुल चमड़े जैसा दिखता है। उन्होंने मुंबई के एक स्थानीय जूता ठीक करने वाले के साथ मिलकर इसका शुरुआती प्रोटोटाइप तैयार किया और 2019 में एक स्टार्टअप पिच प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया।

स्टाइल पर भी फोकस थैली के हर जोड़ी जूते में लगभग 10 प्लास्टिक बैग और 12 प्लास्टिक बोतलों को रीसाइकल किया जाता है (जिनका इस्तेमाल रीसाइकल किए गए पॉलिएस्टर जैसी सामग्री बनाने में होता है)। इको-फ्रेंडली उत्पादों को भारी-भरकम या सिर्फ काम के लिए उपयोगी बनाने के बजाय, भावे ने स्नीकर स्टाइल शूज पर ध्यान दिया, ताकि खरीदार इन्हें फैशन और सस्टेनेबिलिटी, दोनों के लिए पसंद करें।

थैली ने 'ट्रायोटैप' (Triotap) जैसी कचरा इकट्ठा करने वाली संस्थाओं और प्रमाणित रीसाइकलर्स के साथ साझेदारी की, जिसका मकसद कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वालों को उचित वेतन दिलाना है।