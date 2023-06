टेक महिंद्रा के सीईओ ने ChatGPT के संस्थापक Sam Altman की चुनौती को किया स्वीकार, जानिए क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: टेक महिंद्रा के सीईओ सीपी गुरनानी (CP Gurnani) ने ओपनएआई (OpenAI) के संस्थापक सैम ऑल्टमैन (Sam Altman) की चुनौती को स्वीकार किया है कि भारतीय कंपनियां ऑर्टिफिशियल इंंटेलिजेंस (AI) की प्रगति पर सिलिकॉन वैली समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती।

भारत सहित 6 देशों के दौरों पर आए ऑल्टमैन ने भारत में एक कार्यक्रम में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के पूर्व गूगल उपाध्यक्ष राजन आनंदन ने पूछा था कि क्या भारत चैटजीपीटी जैसे AI का उपकरण का निर्माण कर सकता है।

कार्यक्रम में गूगल उपाध्यक्ष राजन आनंदन ने पूछा कि भारत एक वाइब्रेंट ईकोसिस्टम वाला देश है लेकिन खास कर एआई के मद्देनजर भारत एक स्टार्टअप को आधारभूत मॉडल बनाते हुए देखते हैं, हमें इसके बारे में कैसे सोचना चाहिए।

इस सवाल पर ऑल्टमैन ने जवाब दिया कि एआई जिस तरह से काम करता है उसपर प्रशिक्षण नींव मॉडल पर हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करना पूरी तरह से बेकार है आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए।

इस जवाब पर टेक महिंद्रा के सीईओ सीपी गुरनानी ने ऑल्टमैन के जवाब को ट्वीट किया और कहा कि चुनौती स्वीकार कर ली गई है।

OpenAI founder Sam Altman said it’s pretty hopeless for Indian companies to try and compete with them.

Dear @sama, From one CEO to another..

CHALLENGE ACCEPTED. pic.twitter.com/67FDUtLNq0— CP Gurnani (@C_P_Gurnani) June 9, 2023