बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत की प्रमुख स्ट्रक्चरल स्टील पाइप और ट्यूब निर्माता कंपनी, एपीएल अपोलो ट्यूब्स (APAT) को खरीदने के लिए टाटा स्टील और आर्सेलरमित्तल के बीच होड़ चल रही है। इनमें टाटा स्टील भारत की दूसरी सबसे बड़ी और आर्सेलरमित्तल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी है।

यह डील इस सेक्टर के सबसे बड़े खरीदारी सौदों में से एक हो सकती है। बताया जा रहा है कि टाटा स्टील इस डील के काफी करीब पहुंच गई है और कंपनी अपनी उस स्ट्रैटजी पर जोर दे रही है, जो घरेलू लेवल पर वैल्यू एडिशन पर फोकस्ड है।

ओपन ऑफर की भी पेशकश मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार APL अपोलो के प्रमोटर, जिनको दूसरी पीढ़ी के उद्यमी संजय गुप्ता लीड कर रहे हैं, कंपनी में अपनी 28% हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। इस डील के साथ ही कंपनी की अतिरिक्त 26% इक्विटी के लिए एक 'ओपन ऑफर' भी आएगा।

मौजूदा बाजार मूल्य के हिसाब से, केवल गुप्ता परिवार की हिस्सेदारी की वैल्यू ही 16,498 करोड़ रुपये है। शुक्रवार को शेयर की क्लोजिंग कीमत 2,122 रुपये प्रति शेयर रही। अगर इस कीमत पर पूरा ओपन ऑफर सब्सक्राइब हो जाता है, तो कुल डील की वैल्यू 31,818 करोड़ रुपये (3.42 अरब डॉलर) तक पहुंच सकती है।

क्या करती है APL अपोलो? APL अपोलो 'इलेक्ट्रिक-रेजिस्टेंस-वेल्डेड' (ERW) स्टील ट्यूब और पाइप बनाती है, जिनका इस्तेमाल घरों, कमर्शियल इमारतों, फैक्ट्रियों, गोदामों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में किया जाता है। देश भर में कंपनी की 11 अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिनकी कुल क्षमता 5 मिलियन टन प्रति वर्ष है।

हाल ही में UAE में शुरू की गई यूनिट की क्षमता 0.4 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) से अधिक है। कंपनी L&T, टाटा प्रोजेक्ट्स, NBCC, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airports Authority of India) और भारतीय रेलवे जैसे ग्राहकों को अपने उत्पाद सप्लाई करती है। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक अपनी क्षमता को बढ़ाकर 8 MTPA करना है।

कैसे रहे फाइनेंशियल रिजल्ट्स? FY26 में एपीएल अपोलो ट्यूब्स की सेल्स वॉल्यूम सालाना आधार पर 11% बढ़ी, जबकि रेवेन्यू 12% की बढ़ोतरी के साथ अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। बाजार में बढ़ते मुकाबले के दबाव के बावजूद, कंपनी का मार्केट शेयर 55% से बढ़कर 65% हो गया।

इन हालातों के बीच, APL अपोलो ने अपने इतिहास का सबसे बेहतरीन वित्तीय प्रदर्शन किया है। पूरे साल का EBITDA 50% बढ़ गया, जबकि प्रति टन EBITDA में 36% की बढ़ोतरी हुई। यह न केवल कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी (कामकाजी दक्षता) को दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि किसी भी बाजार स्थिति में एक प्रीमियम ब्रांड के पास कितनी मजबूत प्राइसिंग पावर होती है।