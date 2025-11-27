टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने लिया 1280 करोड़ का बैंक लोन, एक बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी, ये रहा प्लान
टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने DBS बैंक इंडिया से 1,280 करोड़ रुपये का लोन लिया है। इस रकम का इस्तेमालगुरुग्राम में एक परमानेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा। TRIL, टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी कंपनी है। यह समूह की रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ब्रांच के रूप में कार्य करती है।
नई दिल्ली। टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Tata Realty and Infrastructure Limited) ने गुरुग्राम में एक परमानेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए DBS बैंक इंडिया से 1,280 करोड़ रुपये का लोन लिया है। एक बयान में यह जानकारी दी गई। डीबीएस बैंक इंडिया ने इस ट्रांजेक्शन के लिए एकमात्र सलाहकार और ग्रीन लोन कॉर्डिनेटर के रूप में काम किया है। इस लोन सुविधा का लाभ टाटा रियल्टी के विशेष उद्देश्यीय इकाई(SPV) द्वारा लिया गया है, जिसने गुरुग्राम में कमर्शियल प्रोजेक्ट 'इंटेलियन पार्क' डेवलप किया है।
इस रकम का इस्तेमाल उन मान्यता प्राप्त ग्रीन एसेट्स पर किया जा रहा है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत स्थिरता मानकों को पूरा करती हैं। डीबीएस बैंक इंडिया के ‘लार्ज कॉरपोरेट बैंकिंग’ डिवीजन के प्रमुख सांतनु मित्रा ने कहा,"रियल एस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर, डीबीएस बैंक इंडिया के प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। हम देश भर में विकसित हो रही कई नवाचारी और टिकाऊ परियोजनाओं को निरंतर समर्थन दे रहे हैं।"
कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या कहा
टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) संजय दत्त ने कहा कि यह ऋण सुविधा टाटा समूह की सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी की विरासत को दर्शाती है। यह ऐसे समय में मिली है जब भारत का वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र और जीसीसी (वैश्विक क्षमता केंद्र) तंत्र तेजी से विस्तार कर रहे हैं।
बता दें कि टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (TRIL), टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी कंपनी है। यह कंपनी टाटा समूह की रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ब्रांच के रूप में कार्य करती है और इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। इस कंपनी ने चेन्नई, गुरुग्राम, मुंबई और नवी मुंबई में बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। इसके अलावा, कोच्चि में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाया है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
