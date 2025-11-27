टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने लिया 1280 करोड़ का बैंक लोन, एक बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी, ये रहा प्लान

नई दिल्ली। टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Tata Realty and Infrastructure Limited) ने गुरुग्राम में एक परमानेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए DBS बैंक इंडिया से 1,280 करोड़ रुपये का लोन लिया है। एक बयान में यह जानकारी दी गई। डीबीएस बैंक इंडिया ने इस ट्रांजेक्शन के लिए एकमात्र सलाहकार और ग्रीन लोन कॉर्डिनेटर के रूप में काम किया है। इस लोन सुविधा का लाभ टाटा रियल्टी के विशेष उद्देश्यीय इकाई(SPV) द्वारा लिया गया है, जिसने गुरुग्राम में कमर्शियल प्रोजेक्ट 'इंटेलियन पार्क' डेवलप किया है।

इस रकम का इस्तेमाल उन मान्यता प्राप्त ग्रीन एसेट्स पर किया जा रहा है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत स्थिरता मानकों को पूरा करती हैं। डीबीएस बैंक इंडिया के ‘लार्ज कॉरपोरेट बैंकिंग’ डिवीजन के प्रमुख सांतनु मित्रा ने कहा,"रियल एस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर, डीबीएस बैंक इंडिया के प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। हम देश भर में विकसित हो रही कई नवाचारी और टिकाऊ परियोजनाओं को निरंतर समर्थन दे रहे हैं।"