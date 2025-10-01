टाटा ग्रुप की ये कंपनी बनाएगी 'मेड इन इंडिया' हेलिकॉप्टर, 2027 में सेना दिखाएगी दम; कितनी होगी कीमत?

Tata Group भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर हेलिकॉप्टर असेंबली प्लांट बनाने जा रहा है। यह प्लांट कर्नाटक के वेमगल में बनेगा जहां एयरबस H125 हेलिकॉप्टर तैयार किए जाएंगे। पहली डिलीवरी 2027 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। इस हेलिकॉप्टर की अनुमानित कीमत करीब 24 करोड़ रुपए होगी। ये हेलिकॉप्टर पूरी तरह मेड इन इंडिया होंगे।

नई दिल्ली| टाटा ग्रुप (Tata Group) भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर हेलिकॉप्टर असेंबली प्लांट बनाने जा रहा है। यह प्लांट कर्नाटक के वेमगल में बनेगा, जहां एयरबस H125 हेलिकॉप्टर तैयार किए जाएंगे। पहली डिलीवरी 2027 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। इस हेलिकॉप्टर की अनुमानित कीमत करीब 24 करोड़ रुपए होगी।

टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) इस हेलिकॉप्टर को पूरी तरह "मेड इन इंडिया" (Made in India Helicopters) मॉडल के तौर पर तैयार करेगी। कंपनी का मकसद दक्षिण एशिया के हेलिकॉप्टर मार्केट की क्षमता को पूरी तरह इस्तेमाल करना है। यह हेलिकॉप्टर नागरिक सेवाओं और पैरापब्लिक क्षेत्रों के लिए नए विकल्प खोलेंगे। इसके साथ ही भारतीय सेना की जरूरतों को भी पूरा करेंगे, खासकर हिमालय की ऊंचाई वाली सीमाओं पर।

"यह एयरबस के साथ हमारी दूसरी फाइनल असेंबली लाइन (FAL) है। इससे हमारी साझेदारी और मजबूत होगी।" मेडिकल इमरजेंसी से लेकर कहां-कहां होगा इस्तेमाल एयरबस H125 का इस्तेमाल मेडिकल इमरजेंसी, डिजास्टर रिलीफ, टूरिज्म, पुलिसिंग, फायरफाइटिंग और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट जैसे कामों में हो सकता है। यह दुनिया का अकेला हेलिकॉप्टर है जिसने माउंट एवरेस्ट पर लैंडिंग की है।

60 साल पुराना है भारत-एयरबस का रिश्ता फ्रांस की कंपनी एयरबस और भारत का रिश्ता 60 साल पुराना है। पहले HAL के साथ मिलकर चीता और चेतक हेलिकॉप्टर बनाए गए थे। अब H125M उन्हीं का आधुनिक विकल्प माना जा रहा है।