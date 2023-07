Tata Group जल्द बन सकता है Apple iPhone मैन्युफैक्चरर, इस मुद्दे पर अटकी है बातचीत

Tata Group की ओर से ताइवानी कंपनी विस्ट्रॉन के साथ कर्नाटका प्लांट का अधिग्रहण करने की बातचीत एडवांस स्तर में है। इस बात की सार्वजनिक घोषणा एपल के निर्णय पर निर्भर करती है। टाटा ग्रुप की ओर से विस्ट्रॉन के प्लांट का अधिग्रहण की चर्चा ऐसे समय पर हो रही है जब एपल अपनी प्रोडक्शन लाइन को चीन से बाहर शिफ्ट कर रहा है।

टाटा ग्रुप की विस्ट्रॉन से बातचीत एडवांस स्तर में है।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। टाटा ग्रुप की ओर से ताइवानी कंपनी विस्ट्रॉन (Wistron) से दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में स्थित उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अधिग्रहण को लेकर बातचीत एडवांस स्तर पर चल रही है। विस्ट्रॉन एक कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि भारत में एपल आईफोन बनाती है। टाटा की ये कंपनी करेगी अधिग्रहण समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये अधिग्रहण टाटा संस की 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से किया जाएगा। हालांकि, टाटा ग्रुप द्वारा इस खबर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया गया है। इस मामले पर एपल को किए मेल पर भी कोई जबाव नहीं आया है। सूत्रों ने बताया है कि इस मामले पर सार्वजनिक किया जाना इस बात पर निर्भर करता है कि एपल अपने उत्पाद बनाने के लिए किस कंपनी का चयन करता है। नए एपल प्रोडक्ट्स की शुरू हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग एक बार जब टाटा ग्रुप की ओर से विस्ट्रॉन के इस प्लांट का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। कई नए एपल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी इस प्लांट पर शुरू हो सकती है। टाटा ग्रुप की ओर से विस्ट्रॉन के प्लांट का अधिग्रहण ऐसे समय पर होने जा रहा है। एपल अपनी प्रोडक्शन लाइन को चीन से बाहर शिफ्ट कर रहा है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन बाजार इस साल मई में एपल के सीईओ टिम कुक ने कहा था कि भारतीय बाजार काफी रोमांचक है और एपल का भी फोकस इस पर है। इस दौरान कुक की ओर से मुंबई और दिल्ली में दो बड़े एपल स्टोर की शुरुआत भी गई थी। ये दोनों की स्टोर्स एपल के अन्य वैश्विक स्टोर के आधार पर ही खोले गए थे। साथ ही एपल द्वारा बताया गया था कि कंपनी का कारोबार भारत में काफी तेजी से बढ़ रहा है और सालाना आधार पर ग्रोथ दोहरे अंकों में है। (एजेंसी इनपुट के साथ)

Edited By: Abhinav Shalya