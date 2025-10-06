इस राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए की 20% दिवाली बोनस की घोषणा, 269439 कर्मचारियों को मिलेंगे 376 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सोमवार को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत 'सी' और 'डी' श्रेणी के कर्मचारियों को 20 प्रतिशत तक बोनस और प्रोत्साहन राशि (एक्‍स ग्रेशिया) देने की घोषणा की।

आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, तमिलनाडु सरकार ने बोनस संशोधन अधिनियम, 2015 के तहत, कर्मचारी के लिए बोनस पाने की वेतन सीमा 21,000 रुपये और बोनस गणना के लिए मासिक वेतन सीमा 7,000 रुपये है।

हालांकि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बोनस एवं प्रोत्साहन राशि की घोषणा करते समय इन सीमाओं को शिथिल करने की बात कही गई है। राज्य सरकार के लाभ में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू) में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत बोनस और 11.67 प्रतिशत एक्‍स ग्रेशिया दिया जाएगा। इन उद्यमों में तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम, तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम, तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम शामिल हैं।