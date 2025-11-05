Is Today Stock Market Open: क्या आज शेयर बाजार में होगी ट्रेडिंग? आने वाले समय में कब-कब बंद रहेगी मार्केट

नई दिल्ली। आज 5 नवंबर के दिन देशभर में गुरु नानक जयंती मनाया जा रहा है। यही कारण है कि आज ज्यादातर स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद रहेंगे। ऐसे में लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि क्या आज शेयर बाजार में ट्रेडिंग ( Is Today Stock Market Open) होगी या नहीं?

शेयर मार्केट हॉलिडे लिस्ट (Share Market Holiday List) के अनुसार आज 5 नवंबर के दिन बीएसई (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) और एनएसई (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) में किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं होगी। इसका मतलब है कि गुरु नानक जयंती के दिन शेयर बाजार बंद रहेगा।

वहीं 6 नवंबर, गुरुवार के दिन शेयर बाजार में फिर से सामान्य रूप से काम होगा। अब शेयर बाजार 6 नवंबर, गुरुवार को खुलेगा।

अब जानते हैं कि आने वाले समय में शेयर बाजार कब-कब बंद रहने वाला है?

आने वाले समय में कब बंद रहेगा शेयर बाजार?

शेयर मार्केट हॉलिडे लिस्ट के अनुसार शनिवार और रविवार के दिन शेयर मार्केट क्लोज रहता है। ये दोनों ही दिन मार्केट में किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं होती।

वहीं आने वाले समय 25 दिसंबर को शेयर बाजार में किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं होगी। 25 दिसंबर को देशभर में क्रिसमस का उत्सव मनाया जाएगा। यही कारण है कि 25 दिसंबर के दिन शेयर बाजार में किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं होगी।





