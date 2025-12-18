Sting Energy और Mercedes-AMG Petronas F1 Team ने देशभर में होर्डिंग्स के जरिए जगाई F1 की एनर्जी

नई दिल्ली। Formula 1 भारत में लगातार लोकप्रिय हो रहा है। इस रेसिंग स्पोर्ट्स के जरिए दर्शकों को रोमांच के साथ स्पीड, प्रिसिजन और परफॉर्मेंस का जबरदस्त मेल देखने को मिलता है। इस तरह का रोमांच और आकर्षण आजकल देश के विभिन्न शहरों में महसूस किया जा सकता है। दरअसल, Sting Energy ने Mercedes-AMG Petronas F1 Team के साथ साझेदारी में भारत में आउटडोर कैंपेन की शुरुआत की है। ब्रांड ने उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एवं पूर्वोत्तर के 47 शहरों के प्रमुख बाजारों में करीब 900 होर्डिंग लगाई है, जो लार्जर-दैन-लाइफ है, और जिसे स्थानीय लोगों की तरफ से जबरदस्त बज और एक्सपोजर मिल रहा है।

‘पेंट द सिटी रेड’ के कॉन्सेप्ट के साथ इस कैंपेन को बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है, ताकि Sting Energy और Mercedes-AMG Petronas F1 Team की साझेदारी को सभी की निगाहों में बसाया जा सके। इस साझेदारी में परफॉर्मेंस, स्पीड, एनर्जी और फ्लेवर को एक साथ दर्शाया गया है। दोनों ब्रांड के मैसेज को आने-जाने वाले लोगों के लिए विजुअल तरीके से प्रदर्शित किया गया है। ये आई-कैचिंग हैं और इन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है।

Sting Energy और Mercedes-AMG Petronas F1 Team ने अपने कैंपेन में भारत को प्राथमिकता दी है, जिसका सबसे खास पल मुंबई में Bandra Worli Sea Link पर लगाया गया शानदार प्रोजेक्शन है। यह प्रोजेक्शन मुंबईकर को एनर्जी और रोमांच से भर देता है। Bandra Worli Sea Link पर जब यह कैंपेन रात में बड़ी स्क्रीन पर चलता है तो यह आइकॉनिक स्ट्रक्चर और ज्यादा भव्य दिखाई देता है। इस स्क्रीन पर Sting का लोगो और Mercedes-AMG Petronas F1 Team का एम्ब्लेम लाइट और मोशन खास सीक्वेंस में नजर आते हैं।

स्पीड, प्रिसिजन और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ इस प्रोजेक्शन ने इस अर्बन लैंडमार्क को इस वैश्विक साझेदारी के लाइव, ओपन-एयर शोकेस में बदल दिया। इस जगह पर हजारों लोग आवाजाही करते हैं। इस प्रोजेक्शन ने सभी को शहर के बीचोबीच F1 की एनर्जी के अनूठे एहसास से भर दिया। शाम के समय इस पर जबरदस्त ऑडियंस इंगेजमेंट मिलता है।

इस तरह की होर्डिंग्स देश के अन्य शहरों में आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, जहां इसके आर्किटेक्चर और व्यूइंग कंडीशन का पूरा ख्याल रखा गया है, जिससे Sting Energy और Mercedes-AMG Petronas F1 Team की पार्टनरशिप बेहतर तरीके से रिवील हो सके। होर्डिंग्स के जरिए इस कलेक्टिव पार्टनरशिप को दिखाने का मकसद Formula 1 के बारे में लोगों के बीच चर्चा शुरू करना है।