SBI ने बताए वो 6 कारण, जिस वजह से आपको करना चाहिए Sovereign Gold Bonds में निवेश

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bonds/SGB) का सब्सक्रिप्शन 19 जून को आम जनता के लिए खुल चुका है। कोई भी व्यक्ति अपने डीमैट अकाउंट के जरिए आसानी से ऑनलाइन एसजीबी खरीद सकता है। एसजीबी सरकार की ओर से आरबीआई के जरिए जारी किए जाते हैं। इनका मूल्य 24 कैरेट के सोने के बराबार ही होता है। इसे देश में फिजिकल गोल्ड के निवेश के विकल्प के तौर पर लॉन्च किया गया है।

अब देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई से भी ऑनलाइन ही SGB को खरीद सकते हैं। इसे लेकर बैंक की ओर से एक ट्वीट भी किया गया। एसबीआई ने कहा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के सुरक्षा और रिटर्न दोनों एक साथ पाएं। साथ ही बैंक द्वारा बताया कि क्यों सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहिए।

Get assured returns and safety on your investment with Sovereign Gold Bonds.

Enjoy the fruits of your golden investment.

