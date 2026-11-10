SoftBank को लगा झटका! 2 साल में पहली बार हुआ घाटा, ओला-स्विगी और मीशो समेत भारत की 25 से ज्यादा कंपनियों में है निवेश

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प को लगभग दो सालों में पहली बार घाटा हुआ है। इसकी मेन वजह AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पर खर्च और मांग को लेकर चिंताएं हैं, जिनका असर इस टेक निवेशक की प्रमुख होल्डिंग्स पर पड़ा है। बता दें कि सॉफ्टबैंक ने भारत की 25 से ज्यादा कंपनियों में निवेश किया हुआ है, जिनमें फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, फर्स्टक्राई, मीशो, लेंसकार्ट, पेटीएम, ओला, पॉलिसीबाजार, स्विगी, उबर और ओयो शामिल हैं।

इस वजह से हुआ घाटा सॉफ्टबैंक ने अपने वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 1.12 ट्रिलियन येन (7.1 बिलियन डॉलर) का घाटा हुआ है। यह पिछले साल के मुनाफे के मुकाबले एक बड़ा बदलाव है। आठ एनालिस्ट्स के अनुमानों के औसत के आधार पर, बाजार को 129 बिलियन येन के मुनाफे की उम्मीद थी।

चिप निर्माता कंपनियों (आर्म होल्डिंग्स पीएलसी और इंटेल कॉर्प) के साथ-साथ कोरियाई ई-कॉमर्स दिग्गज कूपैंग इंक के शेयर में गिरावट ने सॉफ्टबैंक के मुनाफे को नीचे धकेल दिया।

विजन फंड सेगमेंट को भी घाटा विजन फंड सेगमेंट, जिसकी सैकड़ों टेक स्टार्टअप्स में हिस्सेदारी है, को 81.6 बिलियन येन का घाटा हुआ। सॉफ्टबैंक को अब अक्सर ओपनएआई और AI सेक्टर के प्रति मार्केट रुझान के एक प्रॉक्सी के तौर पर देखा जाता है। जून में अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से इसके शेयर में 50% से अधिक की गिरावट आई है।

इसके पीछे भी मेन कारण AI में बड़े निवेश के लिए लिया गया कर्ज और यह चिंता रही कि यूएस मिड टर्म चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत से संस्थापक मासायोशी सोन की कई परियोजनाएं रुक सकती हैं।

सॉफ्टबैंक में उतार-चढ़ाव बरकरार माना जा रहा है कि सॉफ्टबैंक में उतार-चढ़ाव अभी भी काफी अधिक है। अक्टूबर की शुरुआत में, सॉफ्टबैंक की ओपनएआई में 13% हिस्सेदारी थी। निवेशक अब इसके AI निवेश से जुड़े जोखिमों और अवसरों को समझने के लिए उत्सुक हैं।

जानकारों के अनुसार पिछले हफ्ते निवेशक एंथ्रोपिक (Anthropic) के लिए 1.1 ट्रिलियन डॉलर तक के वैल्यूएशन पर विचार कर रहे थे, जो पहले बताए गए 2 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े से कम है।