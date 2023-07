Share Market ने दर्ज किया नया रिकॉर्ड, BSE में लिस्टेड कंपनियों का एम-कैप 301 लाख करोड़ के पार

BSE MCAP इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार ने कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं। कल बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का मूल्यांकन 300 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया था। आज सुबह से बाजार में तेजी देखने को मिली है। आपको बता दें कि बीएसई दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय बाज़ार सूचकांक है। इसके साथ ही ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है।

BSE MCAP: BSE-listed firms hit lifetime peak

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। 6 जुलाई 2023 यानी कि गुरुवार को सुबह के कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 301.10 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। आज सुबह के सौदों में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 185.37 अंक या 0.28 प्रतिशत उछल कर 65,631.41 पर पहुंच गया। खबर लिखते वक्त बीएसई 218.34 अंक की बढ़त यानी 0.33 प्रतिशत चढ़कर 65,664.38 पर का कारोबार कर रहे थे। बाजार में तेजी को देखते हुए, बीएसई-सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 3,01,10,526.12 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ये सर्वकालिक शिखर पर पहुंच गया। बीएसई में आई इतनी बढ़त बीएसई बेंचमार्क ने 26 जून से 4 जुलाई तक 2,500 अंक से ज्यादा की छलांग लगाई थी। इसी के साथ 4 जुलाई 2023 को सेंसेक्स 65,672.97 के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। बुधवार को बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का एमकैप 299.90 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। कौन-कौन हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स? सेंसेक्स पैक से, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। इसके बाद पावर ग्रिड, नेस्ले, लार्सन एंड टुब्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स और टाटा मोटर्स के शेयर में बढ़त देखने को मिली है।वहीं, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, मारुति, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक पिछड़ गए। विदेश के बाजार का हाल एशियाई बाजारों में सियोल, टोक्यो, शंघाई और हांगकांग गिरावट में कारोबार कर रहे थे। आपको बता दें कि बुधवार को अमेरिकी बाजार नकारात्मक दायरे में बंद हुए। एक्सचेंज डेटा के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 1,603.15 करोड़ रुपये की इक्विटी खरीदी। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.21 प्रतिशत गिरकर 76.49 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

Edited By: Priyanka Kumari