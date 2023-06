Ex Dividend: निवेशकों के लिए कमाई का मौका, बजाज के ये 4 स्टॉक करेंगे एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड

Ex Dividendअगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आज मार्केट खुलने के बाद बजाज कंपनी के ये 4 स्टॉक एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेंगे। जिन भी शेयरधारक कंपनी के सूची में मौजूद होंगे वो सभी लाभांश के पात्र होंगे। आइए जानते हैं कि आपको कितना लाभांश मिलेगा?

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। EX- Dividend Stock: अगर आप भी शेयर मार्केंट में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आज बजाज ग्रुप के चार शेयर एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेंगे। इनमें बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और बजाज होल्डिंग्स शामिल है। इन कंपनी के शेयर होल्डर अगर कंपनी की लिस्ट में शामिल हैं तो वो सभी डिविडेंड पाने के पात्र होंगे। आइये जानते हैं कि आपको किस स्टॉक में कितना डिविडेंड मिलेगा? बजाज ऑटो (Bajaj Auto) इस कंपनी ने 140 रुपये का लाभांश देने का ऐलान किया है। कंपनी ने 30 जून 2023 को रिकॉर्ड डेट तय की है। इसका मतलब ये हैं कि आज मार्केट में कंपनी के स्टॉक एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेंगे। डिविडेंड के एलान के बाद कंपनी के शेयर में तेजी आई है। बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance) ये कंपनी अपने निवेशकों को 30 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड देगी। कंपनी आज शेयर बाजार में एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेगी। कंपनी ने 30 जून को रिकॉर्ड डेट निर्धारित किया है। बुधवार को कंपनी के शेयर 7,100 है। पिछले 12 महीनों में, बजाज फाइनेंस ने 30रुपये प्रति शेयर के बराबर इक्विटी लाभांश की घोषणा की है। इसके परिणामस्वरूप डिविडेंड यील्ड 0.43 फीसदी है। बजाज होल्डिंग्स (Bajaj Holdings and Investment Ltd) कंपनी निवेशकों को 130 फीसदी का लाभांश देने का ऐलान किया है। कंपनी निवेशकों को 13 रुपये प्रति शेयर का लाभांश देगा। कंपनी 30 जून, 2023 यानी कि आज एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। पिछले कारोबारी दिन बजाज होल्डिंग्स के शेयर की कीमत में तेजी आकर 6,980 रुपये पहुंच गई है। पिछले 12 महीनों में, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ने 1230 प्रतिशत का इक्विटी लाभांश घोषित किया है। जो प्रति शेयर 123रुपये है। इसका डिविडेंड यील्ड 1.8 प्रतिशत की डिविडेंड यील्ड है। बजाज फिनसर्व (Bajaj Finserve) बजाज फिनसर्व अपने निवेशकों को 0.8 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड देगा। बजाज फाइनेंस की मूल कंपनी, बजाज फिनसर्व ने 0 जून, 2023 को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है।

