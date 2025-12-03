GDP डाटा के बाद आया एक और अच्छा आर्थिक आंकड़ा, PMI सर्विसेज इंडेक्स बढ़कर 59.8 पर पहुंचा, इसके क्या मायने

नई दिल्ली। जीडीपी डाटा के बाद अर्थव्यवस्था (Indian Economy) के मोर्चे पर एक और अच्छी खबर है। नए कारोबार में तेजी और कीमतों पर कम दबाव के चलते नवंबर में भारत के सेवा क्षेत्र (Indias Service Sector) की वृद्धि दर में तेजी दर्ज की गई। अक्टूबर के पीएमआइ सर्विसेज इंडेक्स 58.9 के मुकाबले नवंबर में बढ़कर 59.8 हो गया। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स (पीएमआइ) की भाषा में 50 से ऊपर का मतलब विस्तार है जबकि 50 से कम का स्कोर संकुचन को दर्शाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एचएसबीसी के मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय बिक्री में सुधार जारी रहा, क्योंकि कंपनियों ने एशिया, यूरोप और पश्चिम एशिया से बिक्री में लाभ की सूचना दी है। हालांकि, विस्तार की दर आठ महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। इसका बड़ा कारण यह है कि दूसरी जगहों पर सस्ती सेवाओं की सप्लाई ने वृद्धि दर को धीमा किया है।"

मजबूत रहा कंपोजिट PMI भंडारी ने कहा कि विदेश में सेवाओं के सस्ता मिलने के चलते अंतरराष्ट्रीय बिक्री आठ महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। भंडारी ने आगे कहा कि रोजगार सृजन में वृद्धि मामूली रही, क्योंकि ज्यादातर कंपनियों ने नए कर्मचारियों को रखने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।