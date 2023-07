Share Market: BSE लिस्टेड फर्म का शानदार एम-कैप, पूंजीकरण 303 लाख करोड़ रुपये के पार

BSE-M-Cap आज के कारोबारी सत्र के बाद बीएसई ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है।आज बीएसई-लिस्टेड फर्मों का बाजार पूंजीकरण (mcap) 303.59 लाख करोड़ रुपये हो गया है। आज बाजार में दोनों सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सोमवार को सेंसेक्स 66656.21 अंक के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। आइए जानते हैं कि किसे बढ़त मिली और कौन पिछड़ा है। (जागरण फाइल फोटो)

BSE-listed firms market valuation touches Rs 303 lakh crore

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। पिछले कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स ने रिकॉर्ड-तोड़ दिया है। बीएसई-लिस्टेड कंपनियों का बाजार पूंजीकरण सोमवार को 303.59 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहा। आज 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 529.03 अंक या 0.80 प्रतिशत चढ़कर 66,589.93 अंक पर बंद हुआ है। इससे पहले दिन में, सेंसेक्स 595.31 अंक या 0.90 प्रतिशत उछलकर 66,656.21 अंक के अपने इंट्रा-डे शिखर पर पहुंच गया। लगातार सेंसेक्स के बढ़ते रिकॉर्ड क वजह से बीएसई-सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 3,03,59,528.96 करोड़ रुपये हो गया है। ये अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड के अनुसंधान प्रमुख श्रीकांत चौहान ने कहा बाजार शानदार फॉर्म में थे। आज एचडीएफसी बैंक द्वारा उम्मीद से बेहतर Q1 नतीजों की घोषणा के बाद बैंकिंग शेयरों में तेजी देखने को मिली है। इस से बेंचमार्क सूचकांक नए शिखर पर पहुंच गए। अब तक घोषित अधिकांश कॉर्पोरेट नतीजे कमोबेश उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। जो हमारी अर्थव्यवस्था के सुधार को दर्शाता है। इसके आगे उन्होंने कहा कि यूरोपीय बाजारों में कमजोरी और प्रमुख एशियाई बाजारों में मिश्रित अंत के बाद यह तेजी आई। आज के टॉप गेनर्स सेंसेक्स पैक में भारतीय स्टेट बैंक, विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, टेक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक और एशियन पेंट्स टॉप गेनर्स रहे। जून तिमाही में एचडीएफसी का नेट प्रॉफिट 29.13 प्रतिशत बढ़कर 12,370.38 करोड़ रुपये हो गया है। बैंक के नतीजों के बाद शेयर में 2 प्रतिशत चढ़ गया। आज टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, भारती एयरटेल और टाइटन के शेयर में गिरावट दर्ज की गई है। आज बाजार में बीएसई स्मॉलकैप गेज 0.85 प्रतिशत चढ़ा और मिडकैप सूचकांक 0.29 प्रतिशत बढ़ा। सूचकांकों में, बैंकेक्स 1.45 प्रतिशत उछला, फाइनेंशियल सर्विस 1.11 प्रतिशत चढ़ा, हेल्थकेयर 0.81 प्रतिशत , कमोडिटी 0.72 प्रतिशत, एनर्जी 0.62 प्रतिशत और तेल एवं गैस 0.38 प्रतिशत का उछाल दर्ज हुआ है। दूसरी तरफ दूरसंचार, ऑटो और रियल्टी टॉप-लूजर्स रहे। बीएसई पर कुल 1,993 शेयरों में तेजी आई जबकि 1,676 शेयरों में गिरावट आई और 187 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

