नए निवेशक लाओ, ज्यादा कमीशन पाओ: म्यूचुअल फंड वितरकों के लिए SEBI की नई इंसेंटिव स्कीम; जानें कब से होगी लागू?

पीटीआई, नई दिल्ली| Mutual Fund Investment: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंड वितरकों के लिए नया इंसेंटिव सिस्टम लागू कर दिया है। इसके तहत अब वितरकों को अधिक कमीशन मिलेगा, अगर वे बी-30 शहरों से नए रिटेल निवेशक या देश के किसी भी शहर से नई महिला निवेशक म्यूचुअल फंड में जोड़ते हैं। बी-30 शहर वो हैं जो देश के टॉप 30 शहरों की सूची से बाहर हैं और इनमें मझोले और छोटे शहर शामिल होते हैं, जहां निवेश की पहुंच अभी भी सीमित है। सेबी ने कहा कि इस बदलाव का मकसद इन छोटे शहरों में निवेश जागरूकता बढ़ाना और महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना है।

कब से लागू होगा ये नया नियम? नए नियम 1 फरवरी 2026 से लागू होंगे। इस व्यवस्था के तहत एसेट मैनेजमेंट कंपनियां (AMC) वितरक को पहले एकमुश्त निवेश का 1% तक या पहले साल की SIP राशि के आधार पर अधिकतम 2,000 रुपए तक का अतिरिक्त भुगतान कर सकेंगी। यह बोनस तभी दिया जाएगा जब निवेशक कम से कम 1 साल तक निवेश बनाए रखे। यह कमीशन वितरकों को उनके सामान्य कमीशन के ऊपर मिलेगा, यानी पहले की कमाई के अतिरिक्त।