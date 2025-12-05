सेबी की बड़ी कार्रवाई: अवधूत साठे और अकादमी पर प्रतिबंध, 546 करोड़ जब्त

नई दिल्ली। भारतीय बाजार नियामक सेबी ने मशहूर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर अवधूत साठे और उनकी अवधूत साठे ट्रडिंग एकेडमी (ASTA) के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही, सेबी ने लगभग 546 करोड़ रुपये जब्त करने का आदेश भी दिया है। सेबी का कहना है कि यह रकम अवैध तरीके से बिना किसी रजिस्ट्रेशन के इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सेवाएं बेचकर कमाई गई थी, जिससे हजारों रिटेल निवेशक गुमराह हुए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कैसे पहुंची सेबी तक यह शिकायत? पूरा मामला तब सामने आया जब कुछ निवेशकों ने शिकायत की कि ASTA केवल ट्रेडिंग के कोर्स ही नहीं बेच रहा था, बल्कि लाइव मार्केट में खरीद-फरोख्त के सीधे निर्देश भी देता था। जांच शुरू होते ही सेबी ने वीडियो, व्हाट्सऐप चैट, सोशल मीडिया पोस्ट, फीस स्ट्रक्चर और प्रतिभागियों के बयान खंगाले।