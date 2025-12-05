सेबी की बड़ी कार्रवाई: अवधूत साठे और अकादमी पर प्रतिबंध, 546 करोड़ जब्त
भारतीय बाजार नियामक सेबी ने वित्तीय इन्फ्लुएंसर अवधूत साठे और उनकी अकादमी (ASTA) को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी ने अवैध रूप से इन्व ...और पढ़ें
नई दिल्ली। भारतीय बाजार नियामक सेबी ने मशहूर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर अवधूत साठे और उनकी अवधूत साठे ट्रडिंग एकेडमी (ASTA) के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही, सेबी ने लगभग 546 करोड़ रुपये जब्त करने का आदेश भी दिया है। सेबी का कहना है कि यह रकम अवैध तरीके से बिना किसी रजिस्ट्रेशन के इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सेवाएं बेचकर कमाई गई थी, जिससे हजारों रिटेल निवेशक गुमराह हुए।
कैसे पहुंची सेबी तक यह शिकायत?
पूरा मामला तब सामने आया जब कुछ निवेशकों ने शिकायत की कि ASTA केवल ट्रेडिंग के कोर्स ही नहीं बेच रहा था, बल्कि लाइव मार्केट में खरीद-फरोख्त के सीधे निर्देश भी देता था। जांच शुरू होते ही सेबी ने वीडियो, व्हाट्सऐप चैट, सोशल मीडिया पोस्ट, फीस स्ट्रक्चर और प्रतिभागियों के बयान खंगाले।
सेबी ने एक उदाहरण भी दिया, जिसमें अवधूत सातें एक लाइव ट्रेडिंग सेशन में लोगों को स्पष्ट निर्देश देते दिखे कि Bank Nifty futures में इस प्राइस पर एंट्री करो, ये स्टॉप-लॉस रखो, ये टारगेट रखो। सेबी के मुताबिक, यह शिक्षा नहीं बल्कि सीधी निवेश सलाह है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
