एसबीआई कैपिटल मार्केट की पूरी हिस्सेदारी खरीदने जा रहा SBI, निवेशकों की रहेगी शेयर पर नजर

SBI to acquire 20 Percent stake in SBI Pension Funds Know latest Update of bank share आज देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई (State Bank of India) के शेयरों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। बैंक एसबीआई कैपिटल मार्केट की पूरी हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है। वहीं खबर लिखे जाने तक एसबीआई के शेयर में 5 रुपये की बढ़त देखी गई है।