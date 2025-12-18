12 रुपये से 16000 करोड़ के कारोबार तक, सैलरी से पैसा बचाकर शुरू किया बिजनेस, गजब है इस डायमंड किंग की कहानी

नई दिल्ली। गुजरात ने देश को कई बड़े उद्योगपति (Gujarat Richest Businessmen's) दिए हैं इनमें अंबानी परिवार से लेकर अदाणी समूह के नाम सबसे ऊपर हैं। लेकिन, इस लिस्ट में कई और नाम भी हैं जिनकी चर्चा ज्यादा नहीं होती, इनमें सावजी भाई ढोलकिया (Savji Bhai Dholakia) का नाम शामिल है। यह नाम आपने कम ही सुना होगा लेकिन इनके चर्चे जरूर सुने होंगे। कई बार यह खबर आती है कि गुजरात में फलां कारोबारी ने अपने कर्मचारियों को कार और घर गिफ्ट किए, यह फलां कारोबारी कोई और नहीं बल्कि सावजी ढोलकिया ही हैं।

सूरत से आने वाले इस मशहूर हीरा कारोबारी की सफलता की कहानी बेहद दिलचस्प है और लाखों युवा उद्यमियों को प्रेरणा देने वाली है। महज 5वीं पास और 13 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ने वाले सावजी ढोलकिया ने मेहनत से अपना कारोबार खड़ा किया कि आज हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं।

किसान परिवार से हीरा कारोबारी बनने का सफर सावजी ढोलकिया, एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। महज 13 साल की कम उम्र में ही पैसों की तंगी के कारण उनकी पढ़ाई छूट गई और वे 1977 में अपने चाचा के साथ हीरे कारोबार करने के लिए सूरत चले आए, बताया जाता है कि जिस समय उन्होंने सूरत की ओर रुख किया उस वक्त उनकी जेब में महज 12 रुपये थे।

सूरत में उदय हुआ सावजी की किस्मत का सूर्य सावजी ढोलकिया ने कभी सोचा नहीं होगा कि सूरत वह शहर होगा जहां से उनकी पहचान पूरे देश में बन जाएगी। मुख्य रूप से कपड़े के कारोबार के लिए फेमस गुजरात के इस शहर में सावजी ढोलकिया ने हीरा का काम करना शुरू किया।

उन्होंने सूरत की एक फ़ैक्ट्री में 179 रुपये प्रति महीने की सैलरी पर नौकरी शुरू की। सावजी ढोलकिया हर महीने सैलरी में से 39 रुपये अलग रखते गए, और इस छोटी से बचत के बाद उन्होंने अपने हीरा कारोबार की नींव रखी।

भाइयों के साथ शुरू की डायमंड कंपनी साल 1984 में सावजी ढोलकिया ने अपने भाइयों हिम्मत और तुलसी के साथ मिलकर हरि कृष्णा एक्सपोर्टर्स कंपनी की शुरुआत की, और इसके साथ ही वे कर्मचारी से उद्यमी बन गए। यह कंपनी, डायमंड और टेक्सटाइल दोनों सेक्टर में काम करती है।

1992 में उन्होंने हरि कृष्णा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। यह एक डायमंड कंपनी है, और 79 देशों में पॉलिश्ड हीरे एक्सपोर्ट करती है। सावजी ढोलकिया की नेटवर्थ करीब 16000 करोड़ बताई जाती है और इस संपत्ति के साथ वे गुजरात के 6वें सबसे अमीर आदमी हैं।