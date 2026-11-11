इस भारतीय उद्योगपति को घाना में मिला 'खजाना'! समुद्र में ढूंढ लिया गैस का भंडार; चट्टान में बनाया था कुआं

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अफ्रीका के गरीब देश घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा ने 10 नवंबर को बताया कि दुबई स्थित भारतीय उद्योगपति संजीव मनसोत्रा (Sanjeev Mansotra) की एनर्जी कंपनी, 'प्लैनेट वन ऑयल एंड गैस लिमिटेड' ने देश के पश्चिमी तट के पास 'डीपवाटर केप थ्री पॉइंट्स' ब्लॉक में गैस और कंडेनसेट की खोज की है।

यह खोज 'न्या ग्यिदी-1X' (Nya Gyidie-1X) एक्सप्लोरेशन वेल (खोज कुएं) से हुई है। इसे 'प्लैनेट वन' ने अपने साझेदारों-सरकारी कंपनी 'घाना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन' (GNPC) और ईंधन वितरक 'GOIL Plc' की इकाई 'GOIL अपस्ट्रीम लिमिटेड'- के साथ मिलकर ड्रिल किया था। महामा ने बताया कि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि यह खोज कितनी बड़ी है।

प्लैनेट वन बनी ऑपरेटर राष्ट्रपति के मुताबिक, घाना में यह पहला ऐसा कुआं है जिसने 'सेनोमेनियन-टुरोनियन कार्बोनेट प्ले' की सफलतापूर्वक टेस्टिंग की है। यह एक तरह की रिजर्वोयर रॉक (भंडार चट्टान) है, जिससे पहले देश में कभी कोई खोज नहीं हुई थी।

इसके अलावा, एक दूसरे लक्ष्य के रूप में, इसमें और गहरी 'लोअर एल्बियन' चट्टानों को भी लक्षित किया गया था। 'प्लैनेट वन' इस ब्लॉक का ऑपरेटर बन गया है।

दूसरे ऑफशोर ब्लॉक में भी निवेश शुरू यह ब्लॉक गहरे पानी में 'तानो बेसिन' के पास है, जहाँ घाना के तेल क्षेत्र - जुबली' (Jubilee) और 'TEN' मौजूद हैं। कंपनी ने पिछले साल नियामकों को बताया था कि वह 2026 की शुरुआत में अपना पहला एक्सप्लोरेशन वेल खोदने की योजना बना रही है।

मार्च में कंपनी ने कहा कि इसने इस साल इस परियोजना के लिए 165 मिलियन डॉलर (करीब 1547 करोड़ रुपये) का निवेश करने का वादा किया है और अगले दो वर्षों में यह राशि दोगुनी भी हो सकती है। इसके अलावा, कंपनी ने एक दूसरे ऑफशोर ब्लॉक में भी निवेश करना शुरू कर दिया है, जो 'जुबली', 'TEN' और 'सानकोफा' (Sankofa) क्षेत्रों के उत्तर में कम गहरे पानी में स्थित है।

कच्चे तेल का उत्पादन बढ़कर 120,000 बैरल प्रतिदिन महामा ने कहा कि इस ड्रिलिंग से पता चलता है कि निवेशकों का घाना के तेल उद्योग में भरोसा फिर से बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि कच्चे तेल का उत्पादन बढ़कर 120,000 बैरल प्रतिदिन से अधिक हो गया है और जुबली फील्ड के साझेदारों ने नए निवेश के लिए 2 अरब डॉलर (1,87,500 करोड़ रुपये) देने का वादा किया है।

सरकार ने देश के पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा है, ताकि निवेशकों के लिए प्रोत्साहन बढ़ाया जा सके। इसका मकसद पुराने फील्ड्स में घटते उत्पादन की भरपाई करना है।