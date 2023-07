Sahara Refund: फोन पर चुटकियों में करें रिफंड के लिए अप्लाई, 45 दिन में खाते में आएगा सहारा का पैसा

केंद्र सरकार ने हाल ही में सहारा में निवेशकों को धन वापस करने के लिए एक रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी निवेशकों के लिए अपना पैसा वापस पाना बहुत आसान हो जाएगा। इस पोर्टल के जरिए निवेशक 45 दिनों के भीतर अपना पैसा निकाल सकते हैं। जानिए कैसे करें रिफंड के लिए अप्लाई पढ़िए पूरी खबर।

Sahara Refund money will come in the account in 45 days

