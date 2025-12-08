रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 90.05 प्रति डॉलर पर बंद, आखिर क्यों आ रही कमी? एक्सपर्ट्स ने बताईं दो वजहें
Rupee vs Dollar: आज रुपया 10 पैसे गिरकर 90.05 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार, डॉलर की बढ़ती मांग और विदेशी निवेशकों द्वारा पूंजी निकालने ...और पढ़ें
एजेंसी, नई दिल्ली| कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी पूंजी की लगातार निकासी के बीच रुपया सोमवार को 10 पैसे टूटकर डॉलर के मुकाबले 90.05 के भाव (Rupee vs Dollar) पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि आयातकों की तरफ से डॉलर मांग लगातार आने, घरेलू बाजारों से विदेशी पूंजी की निकासी और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर अनिश्चितता जैसे कारकों से निवेशकों की कारोबारी धारणा कमजोर बनी हुई है।
अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 90.07 प्रति डॉलर के भाव पर खुला। उसके बाद यह लुढ़कता हुआ डॉलर के मुकाबले 90.26 के निचले स्तर पर आ गया। जो पिछले बंद भाव से 31 पैसे की गिरावट दर्शाता है। कारोबार के अंत में रुपया 90.05 प्रति डॉलर पर बंद हुआ जो पिछले बंद भाव से 10 पैसे की गिरावट है।
क्यों गिर रहा रुपया? एक्सपर्ट्स ने बताई वजह
शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छह महीने में पहली बार रेपो दर में कटौती के बाद रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 89.95 पर बंद हुआ था। मिराए एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार निकासी और कमजोर घरेलू बाजारों के कारण रुपए के नकारात्मक रुख के साथ कारोबार करने की उम्मीद है।
अनुज चौधरी ने आगे कहा कि दिसंबर में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों के बीच डॉलर में कमजोरी रुपए को निचले स्तर पर समर्थन दे सकती है। आरबीआई का कोई दखल भी रुपए को समर्थन कर सकता है। डॉलर-रुपया हाजिर कीमत 90.05 से 90.75 रुपए के दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है।
यह भी पढ़ें- रुपए की गिरावट ने बढ़ाई बेचैनी: FPI ने दिसंबर में 11820 करोड़ निकाले, साल भर में 1.55 लाख करोड़ के पार!
RBI गवर्नर ने क्या कहा था?
रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को कहा था कि केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपए के लिए किसी दायरे को सुनिश्चित नहीं करता है, और घरेलू मुद्रा को अपना सही स्तर खोजने की छूट देता है। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.01 प्रतिशत की गिरावट के साथ 98.98 पर रहा।
घरेलू शेयर बाजार के मोर्चे पर सेंसेक्स 609.68 अंक की गिरावट के साथ 85,102.69 अंक पर जबकि निफ्टी 225.90 अंक फिसलकर 25,960.55 अंक पर बंद हुआ। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.71 प्रतिशत की गिरावट के साथ 63.28 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बाजार में बिकवाल रहे और उन्होंने सोमवार को शुद्ध रूप से 655.59 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री की।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।