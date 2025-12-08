रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 90.05 प्रति डॉलर पर बंद, आखिर क्यों आ रही कमी? एक्सपर्ट्स ने बताईं दो वजहें

एजेंसी, नई दिल्ली| कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी पूंजी की लगातार निकासी के बीच रुपया सोमवार को 10 पैसे टूटकर डॉलर के मुकाबले 90.05 के भाव (Rupee vs Dollar) पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि आयातकों की तरफ से डॉलर मांग लगातार आने, घरेलू बाजारों से विदेशी पूंजी की निकासी और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर अनिश्चितता जैसे कारकों से निवेशकों की कारोबारी धारणा कमजोर बनी हुई है।

अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 90.07 प्रति डॉलर के भाव पर खुला। उसके बाद यह लुढ़कता हुआ डॉलर के मुकाबले 90.26 के निचले स्तर पर आ गया। जो पिछले बंद भाव से 31 पैसे की गिरावट दर्शाता है। कारोबार के अंत में रुपया 90.05 प्रति डॉलर पर बंद हुआ जो पिछले बंद भाव से 10 पैसे की गिरावट है।

क्यों गिर रहा रुपया? एक्सपर्ट्स ने बताई वजह शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छह महीने में पहली बार रेपो दर में कटौती के बाद रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 89.95 पर बंद हुआ था। मिराए एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार निकासी और कमजोर घरेलू बाजारों के कारण रुपए के नकारात्मक रुख के साथ कारोबार करने की उम्मीद है।

अनुज चौधरी ने आगे कहा कि दिसंबर में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों के बीच डॉलर में कमजोरी रुपए को निचले स्तर पर समर्थन दे सकती है। आरबीआई का कोई दखल भी रुपए को समर्थन कर सकता है। डॉलर-रुपया हाजिर कीमत 90.05 से 90.75 रुपए के दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है।