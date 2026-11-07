याद है Ruf & Tuf जींस? इस कंपनी ने पेश किया था भारत का पहला डेनिम ब्रांड; 90's के बच्चों की थी पहली पसंद

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज भारत में बहुतेरे जींस ब्रांड हैं। इनमें कई देशी और कई विदेशी शामिल हैं। देशी ब्रांड विदेशी ब्रांड को जमकर टक्कर देते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला डेनिम जींस ब्रांड कौन-सा है? अगर नहीं तो हम बताते हैं।

अगर आप 90's किड हैं तो आपने जरूर ही 'रफ एंड टफ' (Ruf & Tuf History) जींस का नाम सुना होगा। यही भारत का पहला स्वदेशी डेनिम जींस ब्रांड है। आइए जानते हैं इसका पूरा इतिहास।

अक्षय कुमार का खास विज्ञापन सन 1995 में अरविंद मिल्स (जिसे अब अरविंद फैशन्स लिमिटेड कहा जाता है) ने रफ एंड टफ जींस को भारत के पहले मास-मार्केट, स्वदेशी डेनिम ब्रांड के रूप में लॉन्च किया था। उस समय 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार वाले विज्ञापन के साथ, ये जींस कई लोगों के लिए उनका पहला ब्रांडेड जींस बन गया।

अक्षय कुमार का वह विज्ञापन, जिसमें वे एक 'एक्शन हीरो' की तरह गुंडों की पिटाई करते नजर आते हैं, बेहद लोकप्रिय हुआ और इस जींस को 'कूल' होने का पर्याय बना दिया।

"रेडी-टू-स्टिच" किट • रेडीमेड कपड़ों के मुकाबले से बचना: रेडीमेड जींस बेचने के बजाय (जिसमें भारी प्रतिस्पर्धा और ऊंचे लग्जरी टैक्स का सामना करना पड़ता) अरविंद मिल्स ने 'रफ एंड टफ' को एक DIY (खुद तैयार करने वाली) किट के रूप में बेचा।

• किट में क्या-क्या था: हर किट में डेनिम ट्राउजर का कपड़ा, एक ब्रांडेड जिप, मेटल बटन, रिवेट्स, एक लेदर पैच और स्थानीय दर्जियों के लिए कई भाषाओं में निर्देश पुस्तिका (इंस्ट्रक्शन बुकलेट) शामिल थी।

• किफायती कीमत: लगभग 195 रुपये (बाद में कुछ बदलावों के साथ कीमत 325 रुपये तक गई) की किफायती कीमत पर उपलब्ध होने के कारण, छोटे शहरों, अर्ध-शहरी और ग्रामीण भारत के आम लोग अपने पास के दर्जी के पास जाकर बहुत कम खर्च में ब्रांडेड जींस बनवा सकते थे।

मार्केटिंग की लहर • पॉप कल्चर आइकन: अभिनेता अक्षय कुमार ने इसके मशहूर विज्ञापनों और प्रिंट कैंपेन में काम किया, जिससे यह ब्रांड युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हो गया।

• स्वदेशी अपील: 1990 के दशक में भारत के आर्थिक उदारीकरण और सैटेलाइट टीवी के प्रसार के दौरान आए 'रफ एंड टफ' ने डेनिम कल्चर को बड़े शहरों के संभ्रांत वर्ग से निकालकर आम लोगों तक पहुँचाया।