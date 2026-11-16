साधारण परिवार में जन्मे, बिजनेस के लिए छोड़ दी पढ़ाई; 18 साल में शुरू किया कारोबार और बन गए ₹19900 करोड़ के मालिक

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कोई भी इनोवेशन सिर्फ बोर्डरूम तक ही सीमित नहीं है। कभी-कभी, इसकी शुरुआत एक छोटी सी परेशानी से हो सकती है । जैसे किसी होटल के कमरे में चेक-इन करना, जो ऑनलाइन दिखाई गई तस्वीरों से बिल्कुल अलग हो। टिमटिमाती ट्यूब लाइट, दाग-धब्बे वाली चादरें या ऐसा बाथरूम जो ठीक से काम न कर रहा हो - यह एक ऐसा अनुभव हो सकता है जिसके बारे में यात्री शिकायत कर सकते हैं।

रितेश अग्रवाल (Ritesh Agarwal Birthday), जो कि OYO के फाउंडर हैं, के लिए ऐसी ही दिक्कत बिजनेस एम्पायर बनाने का एक टर्निंग पॉइंट बन गई। ऐसी ही दिक्कत के चलते उन्होंने ओयो की स्थापना की। आज उनका जन्मदिन है। वे 33 साल के हुए हैं। इस मौके पर जानते हैं उनकी दिलचस्प कहानी।

मारवाड़ी परिवार में जन्म एक ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी ब्रांड बनाने से बहुत पहले, रितेश ओडिशा के एक छोटे से शहर के बस एक किशोर थे, जो यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि भारत में बजट ट्रैवल इतना अनिश्चित क्यों है - और इसे कैसे सुधारा जा सकता है।

16 नवंबर 1993 को ओडिशा के बिस्सम कटक में जन्मे रितेश एक साधारण मारवाड़ी परिवार में पले-बढ़े। उनके पिता का इंफ्रास्ट्रक्चर का एक छोटा सा कारोबार था, और उनका जीवन स्थिर लेकिन सादा था। फिर भी, कम उम्र से ही रितेश का झुकाव कंप्यूटर और बिजनेस आइडिया की तरफ था।

IIT की तैयारी के लिए गए कोटा जब रितेश के जैसे अधिकतर किशोर अभी यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी रुचि किसमें है, तब तक रितेश स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ रहे थे और खुद का स्टार्टअप शुरू करने के सपने देख रहे थे। रितेश ने सेक्रेड हार्ट स्कूल और बाद में सेंट जॉन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की।

फिर वह IIT की तैयारी के लिए कोटा चले गए। वैसे तो इंजीनियरिंग को ही उनका संभावित करियर माना जा रहा था, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की ओर उनका झुकाव भी धीरे-धीरे बढ़ने लगा था।

छोड़ दी पढ़ाई रितेश ने खुद को केवल किताबों तक सीमित रखने के बजाय स्टार्टअप इवेंट्स में हिस्सा लेना शुरू किया, फाउंडर्स के साथ नेटवर्क बनाया और कंपनियां खड़ी करने के बारे में जो कुछ भी सीख सकते थे, वह सब सीखा। 2011 में, वे कॉलेज के लिए दिल्ली चले गए, लेकिन पारंपरिक शिक्षा उन्हें ज्यादा देर तक बांधकर नहीं रख सकी। उन्होंने अपनी उद्यमिता संबंधी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी।

18 साल की उम्र में शुरू किया वेंचर साल 2012 में महज 18 साल की उम्र में, रितेश ने 'ओरावल स्टेज' (Oravel Stays) की शुरुआत की, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ किफायती स्टे की जगहें बुक की जा सकती थीं। यह आइडिया वैश्विक मॉडलों से प्रेरित था, लेकिन इसे भारतीय यात्रियों की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया था।

ओरावल स्टेज को शुरुआती दौर में मदद मिली, जिसमें वेंचर नर्सरी एक्सेलेरेटर से मिली फंडिंग भी शामिल थी। लेकिन जल्द ही रितेश को एक अहम बात समझ आ गई कि सिर्फ बजट होटल्स को लिस्ट करना काफी नहीं। असली समस्या होटल खोजने की नहीं, बल्कि भरोसे की थी।

क्या दी गयी सुविधाएं?



2013 में, ओरावल ने 'ओयो रूम्स' (OYO Rooms) का रूप ले लिया, जिसकी फुल फॉर्म है 'ऑन योर ओन' (On Your Own)। तब इसका मॉडल पूरी तरह से बदल गया। सिर्फ होटलों को एक साथ लाने के बजाय, ओयो ने छोटे होटल मालिकों के साथ साझेदारी की, उनके कमरों को एक स्टैंडर्ड रूप दिया।

साफ चादरें, ठीक से काम करने वाले वॉशरूम, और बुनियादी सुविधाओं के साथ स्टाफ को ट्रेनिंग और उन्हें एक ही ब्रांड नाम के तहत पेश किया गया।