TATA विवाद में जिमी टाटा की एंट्री: भाई नोएल से अलग राह, चंद्रशेखरन और RBI के फैसले पर लगाई मुहर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। रतन टाटा के छोटे भाई और सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) के सबसे लंबे समय तक ट्रस्टी रहे जिमी नवल टाटा ने टाटा ग्रुप में चल रहे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। जिमी ने टाटा संस के चेयरमैन के तौर पर एन चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्ति को सपोर्ट किया है।

साथ ही, जिमी ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के उस रुख का भी समर्थन किया है कि ग्रुप की होल्डिंग कंपनी यानी टाटा संस को 'अपर-लेयर' नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) पर लागू होने वाली लिस्टिंग शर्तों का पालन करना चाहिए। जबकि उनके भाई नोएल टाटा का रुख इन दोनों ही पक्षों में जिमी के उलट है। नोएल टाटा संस की लिस्टिंग नहीं चाहते। साथ ही वे चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल का भी विरोध कर चुके हैं।

कामकाज और गवर्नेंस को लेकर भी विचार रखे 85 वर्षीय जिमी, जो पुणे में एक शांत और निजी जीवन जीते हैं और जिन्होंने टाटा ट्रस्ट्स की बैठकों में शायद ही कभी हिस्सा लिया हो या वोट दिया हो, उन्होंने एक साथी ट्रस्टी के साथ हुई बातचीत में ये विचार रखे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स के कामकाज और गवर्नेंस को लेकर भी अपने विचार साझा किए हैं।

1989 से हैं ट्रस्टी जिमी टाटा और जहांगीर जहांगीर (जो पुणे में रहते हैं) टाटा ट्रस्ट के सबसे शांत और कम चर्चा में रहने वाले ट्रस्टी रहे हैं। टाटा ग्रुप के नियंत्रण को लेकर चल रहे विवाद पर उन्होंने अब तक अपनी कोई राय नहीं दी है। जिमी टाटा 1989 से सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। वे इसके तीन 'स्थायी ट्रस्टियों' में से एक हैं। बाकी दो स्थायी ट्रस्टी नोएल टाटा और जहांगीर जहांगीर हैं।

कितनी है जिमी के पास मौजूद शेयरों की कीमत? जिमी 'बाई हीराबाई जमशेदजी टाटा नवसारी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन' और 'सार्वजनिक सेवा ट्रस्ट' के भी ट्रस्टी हैं। ये दोनों, टाटा ट्रस्ट्स के अंतर्गत आने वाले कई चैरिटेबल ट्रस्टों का हिस्सा हैं।

नोएल टाटा के बाद, जिमी टाटा 'टाटा संस' के दूसरे सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारक हैं। उनके पास कंपनी के 0.81% शेयर (यानी 3,262 शेयर) हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकरों के अनुमानों के आधार पर, इन शेयरों की कीमत 7,000 करोड़ रुपये से 10,000 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है।

अहम समय पर आया बयान जिमी टाटा ने अपनी राय ऐसे समय पर जाहिर की है, जब टाटा ग्रुप कंट्रोल को लेकर चल रहे विवाद से जूझ रहा है। इस विवाद में 'टाटा संस' का बोर्ड और 'टाटा ट्रस्ट्स' (जो टाटा संस का सबसे बड़ा शेयरधारक है) के चेयरमैन नोएल टाटा, कई मुद्दों को लेकर आमने-सामने हैं।