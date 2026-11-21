बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। हंसाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन भारतीय मनोरंजन जगत में कुछ ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी इसी कला को सफलता और कमाई का बड़ा जरिया बना लिया है। टीवी की दुनिया हो या फिर ओटीटी और फिल्मों का मंच, इन कॉमेडियंस ने हर जगह अपनी अलग पहचान बनाई है। दर्शकों को गुदगुदाने के साथ-साथ इन सितारों ने करोड़ों की संपत्ति भी जुटाई है।

आइए जानते हैं भारत के उन छह लोकप्रिय कॉमेडी कलाकारों के बारे में, जिनकी नेटवर्थ उन्हें इंडस्ट्री के सबसे अमीर चेहरों में शामिल करती है।

कपिल शर्मा भारतीय कॉमेडी की दुनिया में कपिल शर्मा का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। छोटे पर्दे पर अपने सफर की शुरुआत करने वाले कपिल ने अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के दम पर घर-घर में जगह बनाई। 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' और 'द कपिल शर्मा शो' ने उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब वे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपिल शर्मा की कुल संपत्ति लगभग 300 करोड़ रुपये आंकी जाती है।

भारती सिंह भारती सिंह ने अपनी मेहनत और अनोखे अंदाज से कॉमेडी की दुनिया में खास मुकाम हासिल किया है। उनकी मजेदार अदाकारी और शानदार ह्यूमर ने उन्हें देश की चर्चित महिला कॉमेडियंस में शामिल कर दिया है। कॉमेडी शोज में हिस्सा लेने के अलावा भारती कई रियलिटी कार्यक्रमों को होस्ट करती हैं और डिजिटल कंटेंट के जरिए भी अपनी मौजूदगी बनाए रखती हैं। उनकी कमाई के कई स्रोत हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारती की अनुमानित नेटवर्थ 25 से 30 करोड़ रुपये के आसपास है।

सुनील ग्रोवर सुनील ग्रोवर उन कलाकारों में गिने जाते हैं, जो अपने हर किरदार में जान डालने की काबिलियत रखते हैं। 'गुत्थी' और 'डॉ. मशहूर गुलाटी' जैसे किरदारों ने उन्हें दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता दिलाई। कॉमेडी के अलावा सुनील फिल्मों और वेब सीरीज में भी अपनी अभिनय प्रतिभा दिखा चुके हैं।

छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक उनका सफर काफी सफल रहा है। उपलब्ध मीडिया अनुमानों के मुताबिक, सुनील ग्रोवर की संपत्ति करीब 21 करोड़ रुपये है।

कीकू शारदा कीकू शारदा अपनी जबरदस्त कॉमिक एक्टिंग और अलग-अलग किरदारों में ढल जाने की कला के लिए जाने जाते हैं। 'द कपिल शर्मा शो' में उनके निभाए किरदारों ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। उनका मशहूर डायलॉग 'टॉक टू माई हैंड' भी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ था।

टीवी कॉमेडी के साथ-साथ कीकू फिल्मों में भी अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे लंबे समय से मनोरंजन जगत में सक्रिय हैं। उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 33 से 40 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है।

हर्ष लिंबाचिया हर्ष लिंबाचिया ने कॉमेडी की दुनिया में केवल कलाकार के तौर पर ही नहीं, बल्कि लेखक और निर्माता के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कई लोकप्रिय टीवी कार्यक्रमों के लिए स्क्रिप्ट लिखी हैं। इसके अलावा 'खतरा खतरा खतरा' जैसे शो के निर्माण में भी उनकी अहम भूमिका रही है। होस्टिंग और एंटरटेनमेंट से जुड़े दूसरे प्रोजेक्ट्स के जरिए भी वे अच्छी कमाई करते हैं। मीडिया में सामने आए अनुमानों के मुताबिक, साल 2025 तक हर्ष लिंबाचिया की नेटवर्थ करीब 15 से 20 करोड़ रुपये बताई गई थी।