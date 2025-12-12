आ गया नवंबर का महंगाई डेटा, सब्जी, अंडा और मीट-मसाले के दाम बढ़ने से इतनी बढ़ी रिटेल महंगाई
नई दिल्ली। सरकार ने नवंबर महीने के लिए खुदरा महंगाई दर डेटा जारी कर दिया है। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर महीने में महंगाई 0.71 फीसदी के स्तर पर आ गई है। अक्टूबर, 2025 के मुकाबले नवंबर, 2025 में महंगाई में 46 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है। अक्टूबर में महंगाई दर 14 साल निचले स्तर 0.25% पर थी।
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने शुक्रवार को डेटा जारी किया, जिसके अनुसार नवंबर, 2025 के महीने में खाने की महंगाई में बढ़ोतरी मुख्य रूप से सब्जियों, अंडे, मीट और मछली, मसालों और फ्यूल और लाइट की महंगाई में बढ़ोतरी की वजह से हुई है।
नवंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स-बेस्ड महंगाई बढ़कर 0.71% हो गई। अक्टूबर में CPI 0.25% था, जो सरकार द्वारा अब तक का सबसे कम रिकॉर्ड किया गया था। नवंबर 2024 में रिटेल महंगाई 5.48% रही, जो पिछले महीने के 6.2% से कम है।
ग्रामीण और शहरी इलाकों में नवंबर में कितनी रही महंगाई दर
नवंबर, 2025 महीने के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स (CFPI) के आधार पर साल-दर-साल महंगाई दर नवंबर, 2024 के मुकाबले -3.91% (प्रोविजनल) है। ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए महंगाई दर क्रमशः –4.05% और -3.60% है।
अक्टूबर, 2025 की तुलना में नवंबर, 2025 में फूड महंगाई में 111 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी देखी गई है।
ग्रामीण महंगाई दर के आंकड़े
नवंबर, 2025 में ग्रामीण सेक्टर में महंगाई दर और फूड महंगाई में बढ़ोतरी देखी गई। नवंबर, 2025 में टोटल महंगाई 0.10% (प्रोविजनल) है, जबकि अक्टूबर, 2025 में यह -0.25% थी। ग्रामीण सेक्टर में CFPI आधारित फूड महंगाई अक्टूबर, 2025 में -4.85% की तुलना में नवंबर, 2025 में -4.05% (प्रोविजनल) देखी गई।
शहरी इलाकों के महंगाई दर के आंकड़े
शहरी सेक्टर की टोटल महंगाई अक्टूबर, 2025 में 0.88% से बढ़कर नवंबर, 2025 में 1.40% (प्रोविजनल) हो गई है। खाने की महंगाई भी अक्टूबर, 2025 में -5.18% से बढ़कर नवंबर, 2025 में -3.60% (प्रोविजनल) हो गई है।
हाउसिंग सेक्टर में कैसे रही महंगाई दर?
नवंबर, 2025 महीने के लिए साल-दर-साल हाउसिंग महंगाई दर 2.95% (प्रोविजनल) है। अक्टूबर, 2025 महीने के लिए इसी महंगाई दर 2.96% थी। हाउसिंग इंडेक्स सिर्फ़ शहरी सेक्टर के लिए बनाया गया है।
शिक्षा के क्षेत्र में महंगाई दर
नवंबर, 2025 महीने के लिए साल-दर-साल एजुकेशन इन्फ्लेशन रेट 3.38% (प्रोविजनल) है। अक्टूबर, 2025 महीने के लिए इसी तरह की इन्फ्लेशन रेट 3.54% थी। यह ग्रामीण और शहरी दोनों सेक्टर के लिए कुल एजुकेशन इन्फ्लेशन है।
