सस्ते दाम और बड़ा मार्केट, 'Campa फॉर्मूला' से इस सेक्टर में तहलका मचाने जा रहे मुकेश अंबानी; मुस्लिम देश पर नजर?

नई दिल्ली| मुकेश अंबानी की रिलायंस अब इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में भी बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। कंपनी अपने मशहूर 'कैंपा कोला फॉर्मूला' (Campa Cola Formula) को अब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में लागू करने जा रही है। मतलब- सस्ते दाम, ज्यादा मार्जिन, मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और विदेशी बाजारों में एंट्री। इस रणनीति के जरिए मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज (mukesh ambani reliance industries) क्लेविनेटर और BPL जैसे ब्रांड्स के जरिए मार्केट में तहलका मचाने वाली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सस्ते दाम और ज्यादा मुनाफा रिलायंस के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की कीमतें एलजी और सैमसंग (LG and Samsung) से 20-25% तक सस्ती होंगी। साथ ही, डीलरों को इन प्रोडक्ट्स पर 8-15% तक ज्यादा मार्जिन मिलेगा। एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने बताया कि, ''रिलायंस को भरोसा है कि नई टेक्नोलॉजी, कम दाम और बेहतर मार्जिन के दम पर कंपनी तेजी से मार्केट शेयर बढ़ा लेगी।'

अब तक Kelvinator और BPL के प्रोडक्ट्स सिर्फ उनके खुद के स्टोर्स से बिकते थे, लेकिन अब इन्हें मल्टी-ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, रीजनल रिटेल चेन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी उतारा जाएगा। यह भी पढ़ें- इतनी सारी कंपनियां के मालिक हैं मुकेश अंबानी, गिनते-गिनते थक जाएंगे; पांच पन्नों में आते हैं नाम विदेशी बाजार में एंट्री, मिडिल ईस्ट पर नजर रिलायंस ने नेपाल और भूटान में केल्विनेटर और बीपीएल ब्रांड के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अब कंपनी की नजर श्रीलंका, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका पर है। रिलायंस रिटेल के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, "हम भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के अलग-अलग देशों में भी अपनी टेक्नोलॉजी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं।"

ब्रांड एक्सपेंशन और नई प्रोडक्ट रेंज रिलायंस ने हाल ही में इलेक्ट्रोलक्स (Electrolux) से केल्विनेटर (Kelvinator) ब्रांड 160 करोड़ रुपए में खरीदा, जबकि BPL का ब्रांड लाइसेंस उसे 2020 में मिला था। अब कंपनी ने इन दोनों ब्रांड्स के तहत प्रोडक्ट रेंज बढ़ा दी है। केल्विनेटर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर जैसे सभी घरेलू उपकरण मिलेंगे, वहीं बीपीएल अब एंट्री लेवल से लेकर प्रीमियम टीवी, एसी, फ्रिज और छोटे उपकरणों तक फैल चुका है।