RIL Q2 Result: मुकेश अंबानी की कंपनी को 22092 करोड़ का मुनाफा, देखें जियो से रिलायंस रिटेल तक की कमाई के आंकड़े
मुकेश अंबानी की नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को FY26 की दूसरी तिमाही में 22,092 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। कंपनी के मुनाफे में सालाना आधार पर 14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। ऑयल टू केमिकल (O2C) बिजनेस का रेवेन्यू 1,60,558 करोड़ रुपये रहा, जबकि रिलायंस रिटेल का दूसरी तिमाही का राजस्व 90,544 करोड़ रुपये रहा।
नई दिल्ली। देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries Q2 Results) ने FY26 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। मुकेश अंबानी की नेतृत्व वाली कंपनी को FY26 की दूसरी तिमाही में 22,092 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। कंपनी के मुनाफे में सालाना आधार पर 14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि, वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही यह प्रॉफिट 19,323 करोड़ रुपये रहा था। इस तिमाही के दौरान कंपनी का ग्रॉस रेवेन्यू 10% बढ़कर 2,83,548 करोड़ रुपये हो गया।
कंपनी का कंसोलिडेटेड EBITDA 50,367 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले की तुलना में 14.6 प्रतिशत अधिक है, जिसकी मुख्य वजह ऑयल-टू-केमिकल (O2C), रिटेल और डिजिटल सर्विस बिजनेसेज में वृद्धि रही। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स (PBT) 16.3 प्रतिशत बढ़कर 29,124 करोड़ रुपये हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा कि कंज्यूमर बिजनेस में व्यापक वृद्धि, रिफाइनिंग मार्जिन में सुधार और घरेलू ईंधन रिटेल ऑपरेशन पर निरंतर जोर ने तिमाही के दौरान मजबूत प्रदर्शन करने में मदद की।
O2C से रिटेल तक कैसे रहे नतीजे
O2C बिजेनस में ग्रोथ: रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑयल टू केमिकल (O2C) बिजनेस का रेवेन्यू 1,60,558 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 155,580 करोड़ रुपये था।
रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू बढ़ा: रिलायंस रिटेल का तिमाही राजस्व वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में साल-दर-साल 18% बढ़कर 90,018 करोड़ रुपये हो गया। इस तिमाही में EBITDA 16.5% बढ़कर 6,816 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने तिमाही के दौरान 412 नए स्टोर खोले, और उसके स्टोरों की कुल संख्या 19,821 हो गई।
जियो के ARPU में सुधार: जियो प्लेटफॉर्म्स के रेवेन्यू में साल-दर-साल 14.9% की वृद्धि देखी गई। कंपनी के ARPU में लगातार सुधार हुआ। रिलायंस जियो ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है, कंपनी ने बताया कि उसके ग्राहकों की संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। वर्तमान में कुल ग्राहकों की संख्या 50.6 करोड़ है। वहीं, जियोस्टार ने भी मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी का EBITDA 1,738 करोड़ रुपये, PAT 1,322 करोड़ रहा और EBITDA मार्जिन 28.1% रहा।
Q2 नतीजों पर मुकेश अंबानी ने क्या कहा
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी ने कहा, "रिलायंस ने O2C, जियो और रिटेल बिजनेस के मजबूत योगदान के कारण 2QFY26 के दौरान एक दमदार प्रदर्शन किया। कंपनी का कंसोलिडेटेड EBITDA में साल-दर-साल आधार पर 14.6% की बढ़ोतरी हुई।"
बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तिमाही नतीजे बाजार बंद होने के बाद जारी किए हैं। 17 अक्टूबर को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर एक फीसदी की ज्यादा की तेजी के साथ 1416.80 रुपये पर बंद हुए।
