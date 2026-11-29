बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी मार्केट कैपिटल 18.67 लाख करोड़ रुपये है। किसी भी कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट होने से पहले आईपीओ लाना पड़ता है, जिसमें पब्लिक को शेयर अलॉट किए जाते हैं। उसके बाद कंपनी की एक्सचेंजों पर लिस्टिंग होती है।

49 साल पहले रिलायंस भी इसी प्रोसेस से गुजरी थी। आइए जानते हैं कैसा रहा था इतिहास।

क्या था पुराना नाम? धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस के पब्लिक होने से पहले ही ट्रेडिंग और टेक्सटाइल का कारोबार खड़ा कर लिया था। इसलिए, रिलायंस के इतिहास और इसके कानूनी रूप से निगमित (इनकॉर्पोरेट) होने की कहानी, आपस में जुड़ी होने के बावजूद, अलग-अलग शुरुआत को दर्शाती है।

कानूनी तौर पर 8 मई 1973 को 'मायनायलॉन लिमिटेड' (Mynylon Limited) के रूप शुरुआत के बाद 11 मार्च 1977 को इसका नाम बदलकर 'रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड' कर दिया गया।

कब शामिल हुए मुकेश अंबानी? पब्लिक ऑफर के समय, टेक्सटाइल का कारोबार और इसकी नरोदा मिल ही कंपनी के मुख्य औद्योगिक आधार थे। तब धीरूभाई इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उनके बेटे मुकेश का नाम भी डायरेक्टर्स की सूची में शामिल था, जबकि 1981 में स्टैनफोर्ड से लौटने के बाद ही उन्होंने औपचारिक रूप से कंपनी के कामकाज में हिस्सा लेना शुरू किया था।

विस्तार के लिए चाहिए था पैसा रिलायंस को अपने विस्तार के लिए पैसा चाहिए था। फिर 1976–1977 की सालाना रिपोर्ट में बताया गया कि विस्तार के लिए फंडिंग देने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने यह शर्त रखी थी कि कंपनी के इक्विटी शेयर दो मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों पर लिस्टेड होने चाहिए।

कंपनी ने मौजूदा शेयरधारकों से अपने शेयर आम जनता को बेचने की व्यवस्था की। इसमें ₹10 के अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) वाले 2,820,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री (ऑफर फॉर सेल) का जिक्र है, जिसके लिए आवेदन 15 से 17 नवंबर 1977 तक खुले थे।

फंडिंग का अहम हिस्सा फंडिंग के नजरिए से यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। मौजूदा शेयरों की बिक्री से उनके मालिक बदल जाते हैं। यह 'फ्रेश इश्यू' (नए शेयर जारी करने) से अलग है, जिसमें नए शेयर बनाए जाते हैं और उनसे मिलने वाली रकम सीधे कंपनी के पास जाती है।

अलॉटमेंट और लिस्टिंग रिपोर्ट के अनुसार, शेयरों के लिए आए आवेदन, पेश किए गए शेयरों की संख्या से 7.19 गुना अधिक थे और शेयरों का अलॉटमेंट दिसंबर में पूरा हुआ। फिर 23 जनवरी 1978 को बॉम्बे और अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंजों पर इनकी लिस्टिंग हुई।

उस समय शेयरधारकों की सूची में 57,949 शेयरधारक दर्ज थे। इन सटीक तारीखों से यह समझने में मदद मिलती है कि क्यों पुराने रिकॉर्ड में कभी 1977 के ऑफर का जिक्र आता है, तो कभी 1978 में पब्लिक होने की बात कही जाती है। यानी आईपीओ आया 1977 में, मगर शेयरों की लिस्टिंग 1978 में हुई।

नए कारोबार किए तैयार बाद में रिलायंस ने पॉलिएस्टर, पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग के कारोबार विकसित किए। इन प्रोजेक्ट्स के लिए सिक्योरिटीज, कर्ज, इंजीनियरिंग, मंजूरियों और ग्राहकों की जरूरत थी। शुरुआती पब्लिक-मार्केट इवेंट ने निवेशकों के साथ संबंध बनाने में मदद की और पहले लिए गए इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस से जुड़ी लिस्टिंग की शर्त को पूरा किया।