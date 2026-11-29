बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में भारत ने एक ऐसी चीज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया जिसे उसने कभी विदेश में नहीं बेचा था। यह एक अजीब फैसला था। शायद पहले कभी नहीं उठाए गए कदम जैसा, जिससे इसके पीछे के कारण के बारे में जानने की इच्छा लोगों में पैदा हुई है।

10 नवंबर को, वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने लिथियम-आयन बैटरी 'ब्लैक मास' के निर्यात पर रोक लगा दी। यह कदम दर्शाता है कि सरकार इस दुर्लभ होते रिसोर्स को अपने पास ही रखना चाहती है, ताकि देश में ही एक रिफाइनिंग सेक्टर डेवलप किया जा सके।

क्या है 'ब्लैक मास'? 'ब्लैक मास', जो इस्तेमाल के बाद बेकार हो चुकी लिथियम-आयन बैटरी और बैटरी बनाने की प्रोसेस से निकले कचरे को टुकड़ों में काटकर प्राप्त किया जाने वाला एक पाउडर जैसा पदार्थ है, अपने खनिज तत्वों के कारण काफी कीमती माना जाता है।

इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज जैसे खनिज अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) समेत उभरती हुई तकनीकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।

चीन लगातार उठा रहा कदम यह बैन ऐसे समय पर लगाया गया है जब चीन महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) की रिफाइनिंग में अपना दबदबा मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। इस सेक्टर में पहले से ही वैश्विक क्षमता का लगभग 90% हिस्सा चीन के नियंत्रण में है।

पिछले साल, बीजिंग ने 'ब्लैक मास' के आयात को कानूनी मंजूरी देकर इस दिशा में एक और कदम उठाया। इसके बाद, इस साल की शुरुआत में आयात शुल्क को 6.5% से घटाकर 3% कर दिया गया। इन कदमों का मकसद चीन के तेजी से विस्तार कर रहे, लेकिन फिलहाल अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल न कर पा रहे रिफाइनिंग उद्योग के लिए कच्चे माल (फीडस्टॉक) की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

भारत पर नजर आयात को कानूनी मान्यता मिलने के बावजूद, चीन में 'ब्लैक मास' मंगाने के लिए कड़े नियम लागू हैं। इस वजह से, चीनी खरीदार दुनिया भर से यह सामग्री खोजने और मंगाने के लिए खर्ड पार्टी के मध्यस्थों पर निर्भर हैं। ऐसी आशंका है कि बैटरी कचरे के लिए भारत अगला निशाना बन सकता है, क्योंकि पिछले एक दशक में यहाँ 80 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन (EV) जुड़े हैं।