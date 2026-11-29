बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगले हफ्ते 6 नए आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहे हैं। जो कंपनियां अपने आईपीओ ला रही हैं, उनमें मतांगी रबर, A J पैकेजिंग, स्वरा बेबी प्रोडक्ट्स, मोनोमार्क इंजीनियरिंग, विश्वास रिफॉइल्स एंड कंज्यूमर और इंटीग्रिस मेडटेक शामिल हैं। आइए जानते हैं इन आईपीओ की डिटेल और चेक करते हैं कि सबसे अधिक जीएमपी किस कंपनी का चल रहा है। ये है सभी IPO की डिटेल

IPO का नाम कैटेगरी कब खुलेगा इश्यू? कब होगा बंद? प्राइस बैंड (₹ में) Integris Medtech मेनबोर्ड 04-Dec-2026 08-Dec-2026 अभी घोषित नहीं विश्वास रिफॉइल्स एंड कंज्यूमर लिमिटेड SME 03-Dec-2026 07-Dec-2026 85.00 से 90.00 मोनोमार्क इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड मेनबोर्ड 02-Dec-2026 04-Dec-2026 60.00 से 65.00 स्वरा बेबी प्रोडक्ट्स लिमिटेड मेनबोर्ड 02-Dec-2026 04-Dec-2026 105.00 से 111.00 एजे पैकेजिंग लिमिटेड SME 01-Dec-2026 03-Dec-2026 175.00 से 180.00 मातंगी रबर लिमिटेड मेनबोर्ड 01-Dec-2026 03-Dec-2026 163.00 से 172.00

किसका GMP सबसे अधिक?

मतांगी रबर - 30 रुपये

A J पैकेजिंग - 24 रुपये

स्वरा बेबी प्रोडक्ट्स - 1.5 रुपये

मोनोमार्क इंजीनियरिंग (इंडिया) - 19 रुपये

विश्वास रिफॉइल्स एंड कंज्यूमर - 5 रुपये

इंटीग्रिस मेडटेक - 0

IPO क्या होता है?

आईपीओ (IPO) का पूरा नाम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश) है। यह वह प्रक्रिया है जिससे कोई निजी (गैर-सूचीबद्ध) कंपनी पहली बार आम जनता और निवेशकों को अपने शेयर बेचकर पूंजी जुटाती है और शेयर बाजार (जैसे एनएसई या बीएसई) में सूचीबद्ध (लिस्ट) होती है।

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