Upcoming IPO Next Week: अगले हफ्ते आ रहे 6 नए आईपीओ, किसका GMP है सबसे ज्यादा? चेक करें
अगले हफ्ते शेयर बाजार में 6 नए आईपीओ खुलने जा रहे हैं, जिनमें मतांगी रबर, ए जे पैकेजिंग, स्वरा बेबी प्रोडक्ट्स, मोनोमार्क इंजीनियरिंग, विश्वास रिफॉइल्स और इंटीग्रिस मेडटेक शामिल हैं। निवेशक इन कंपनियों के आईपीओ विवरण और उनके जीएमपी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हालांकि यह निवेश सलाह नहीं है।
HighLights
अगले हफ्ते 6 नए आईपीओ बाजार में खुलेंगे
मतांगी रबर, ए जे पैकेजिंग जैसे आईपीओ शामिल हैं
निवेशक जीएमपी और कंपनी विवरण चेक कर सकते हैं
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगले हफ्ते 6 नए आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहे हैं। जो कंपनियां अपने आईपीओ ला रही हैं, उनमें मतांगी रबर, A J पैकेजिंग, स्वरा बेबी प्रोडक्ट्स, मोनोमार्क इंजीनियरिंग, विश्वास रिफॉइल्स एंड कंज्यूमर और इंटीग्रिस मेडटेक शामिल हैं। आइए जानते हैं इन आईपीओ की डिटेल और चेक करते हैं कि सबसे अधिक जीएमपी किस कंपनी का चल रहा है।
ये है सभी IPO की डिटेल
|IPO का नाम
|कैटेगरी
|कब खुलेगा इश्यू?
|कब होगा बंद?
|प्राइस बैंड (₹ में)
|Integris Medtech
|मेनबोर्ड
|04-Dec-2026
|08-Dec-2026
|अभी घोषित नहीं
|विश्वास रिफॉइल्स एंड कंज्यूमर लिमिटेड
|SME
|03-Dec-2026
|07-Dec-2026
|85.00 से 90.00
|मोनोमार्क इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड
|मेनबोर्ड
|02-Dec-2026
|04-Dec-2026
|60.00 से 65.00
|स्वरा बेबी प्रोडक्ट्स लिमिटेड
|मेनबोर्ड
|02-Dec-2026
|04-Dec-2026
|105.00 से 111.00
|एजे पैकेजिंग लिमिटेड
|SME
|01-Dec-2026
|03-Dec-2026
|175.00 से 180.00
|मातंगी रबर लिमिटेड
|मेनबोर्ड
|01-Dec-2026
|03-Dec-2026
|163.00 से 172.00
किसका GMP सबसे अधिक?
- मतांगी रबर - 30 रुपये
- A J पैकेजिंग - 24 रुपये
- स्वरा बेबी प्रोडक्ट्स - 1.5 रुपये
- मोनोमार्क इंजीनियरिंग (इंडिया) - 19 रुपये
- विश्वास रिफॉइल्स एंड कंज्यूमर - 5 रुपये
- इंटीग्रिस मेडटेक - 0
IPO क्या होता है?
आईपीओ (IPO) का पूरा नाम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश) है। यह वह प्रक्रिया है जिससे कोई निजी (गैर-सूचीबद्ध) कंपनी पहली बार आम जनता और निवेशकों को अपने शेयर बेचकर पूंजी जुटाती है और शेयर बाजार (जैसे एनएसई या बीएसई) में सूचीबद्ध (लिस्ट) होती है।
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(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)