एजेंसी, नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI Repo Rate) दिसंबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रेपो में कम से कम 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकता है। विशेषज्ञों के एक सर्वेक्षण में यह अनुमान जताया गया। विशेषज्ञों के अनुसार, महंगाई का दबाव बढ़ने के बीच केंद्रीय बैंक यह कदम उठा सकता है।

पीटीआई द्वारा 17 अर्थशास्त्रियों, कोष प्रमुखों और कोष प्रबंधकों के बीच किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, रेपो दर बढ़ाने का मकसद महंगाई के दबाव को कम करना और इसका असर व्यापक कीमतों की उम्मीदों पर पड़ने से रोकना है। कब होगी बैठक? आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) नीतिगत ब्याज दर पर फैसला करने के लिए दो से चार दिसंबर तक बैठक करेगी। इस शुक्रवार को मौद्रिक नीति की घोषणा की जाएगी। यदि रेपो दर बढ़ाई जाती है, तो यह लगातार दूसरी बढ़ोतरी होगी। इससे पहले अक्टूबर में रेपो दर 0.25 प्रतिशत बढ़ाकर 5.75 प्रतिशत की गई थी।

अक्टूबर में की गई बढ़ोतरी करीब चार साल में पहली थी। इससे बढ़ती महंगाई, रुपये में गिरावट और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बीच मौद्रिक नीति को और सख्त किए जाने की संभावना का संकेत मिला था। रेटिंग एजेंसी इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई अगले कुछ महीनों तक आरबीआई की छह प्रतिशत की ऊपरी सहनशीलता सीमा से ऊपर रहने की संभावना है। वहीं, वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर पिछली तिमाही के मुकाबले थोड़ी कम रह सकती है।

0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी लगभग तय ऐसे में दिसंबर में रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी लगभग तय लगती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री गौरा सेनगुप्ता ने कहा कि रेपो दर में बढ़ोतरी से महंगाई के दूसरे दौर के प्रभाव को सीमित करने में मदद मिलेगी।

इससे परिवारों और कंपनियों की महंगाई संबंधी उम्मीदों को नियंत्रित रखा जा सकेगा। हालांकि, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अर्थशास्त्रियों ने रविवार को 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी के अपने अनुमान को बदलकर 0.50 प्रतिशत कर दिया।